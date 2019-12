P U B L I C



Javier Balter pasaba por el lugar y colaboró para remover un panal de abejas. Vecinos de Av. Perón y Moreno llamaron a Defensa Civil alertando sobre un panal de abejas formado en la parte superior de la fachada de la farmacia del lugar, y que los insectos atacaban peligrosamente a los transeuntes. Ya presentes en la esquina, los servidores públicos no tenían una respuesta a la solicitud, dado el confinamiento del lugar y por no poder convocar a personal de Zoonosis dado que esa dependencia municipal no trabaja los fines de semana. Sin embargo, y por esas cosas del destino, el apicultor Javier Balter pasaba por el lugar. Se calzó la parte superior de su traje y aprovechando la escalera de Defensa Civil pudo remover el nido que databa de hace varios meses atrás.



Javier Balter pasaba por el lugar no dudó en calzarse la parte superior de su traje para solucionar el problema.



Apicultor solidario

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar