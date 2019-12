La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 01/dic/2019 Gigared:

PRECIOS COMPETITIVOS Según explicó el Responsable Comercial Jorge Arozarena, las promociones vigentes a la fecha van desde el Pack Gigared de Internet 50MB + Televisión HD a $980, hasta el Pack Gigared de Internet 100MB + Televisión HD a $1306, bajo la modalidad de débito automático y el primer mes sin cargo. Adicionalmente, si el cliente contratara una línea Movistar, o realiza portabilidad numérica a Movistar (manteniendo todas sus promociones y beneficios), obtiene un descuento adicional. La propuesta comercial, cuya campaña se denomina "Elegís tu pack Gigared y Sumás tu plan Movistar", surge en el contexto de un mercado altamente competitivo que crece al ritmo de las nuevas tecnologías y la demanda exigente de los usuarios. Con histórica presencia en el litoral, Gigared S.A. desembarcó en Campana con tecnología de última generación para a expandir su red. "Llegamos con Fiber To The Home o FTTH, fibra óptica al hogar" dice Alberto Stornini, Gerente de Operación. Hace pocos meses que llegaron a Campana y es para quedarse: compraron la esquina de Jean Jaures y Castelli, donde se encuentran las oficinas comerciales y la base de operaciones. En una pared está el plano de Campana. "Ya se iluminó la mitad, y antes de fin de año tendremos todo el casco céntrico con servicio habilitado. A partir de enero, empezamos a cruzar a los barrios", explica el Gerente de Operación Alberto Stornini. Eso incluye el servicio público y gratuito de Wi Fi que se puede disfrutar en la plaza Eduardo Costa ya activo. En un área con alta protección y de acceso restringido, bajo un estricto control de temperatura y estabilidad de tensión, que está monitoreado las 24 horas encontramos cientos y cientos de "pelos" de fibra óptica que recorren prolijamente los bastidores metálicos (racks). Entran y salen de los flamantes equipos Huawei, el líder chino que actualmente encabeza la batalla global de la tecnología 5 G. Estamos en el denominado "Cabezal Campana" de Gigared, que será la cabecera para su futuro despliegue en la provincia de Buenos Aires. Sumando las instalaciones adquiridas, el equipamiento, cableado, el equipo de recursos humanos integrado por varios ingenieros además de personal comercial y administrativo, la inversión de arranque de Gigared en nuestra ciudad es millonaria. Con presencia también en CABA y ahora en Campana, Gigared tiene más de 20 años de vida en el mercado. Desarrolló musculatura con un anillo de fibra óptica a la vera del Río Paraná, desde el norte de Buenos Aires hasta Misiones, ofreciendo el servicio de "triple play" (Internet, Televisión HD y Telefonía fija) y merced a una alianza estratégica con Movistar, sumó la telefonía móvil, siendo un operador "cuádruple play". "La Fortaleza de Gigared se destaca en la atención al cliente en forma personalizada, apoyada en su propia red de fibra óptica, y llegamos con "Fiber To The Home" o FTTH (del Inglés: Fibra al hogar), permitiendo brindar un robusto y solido servicio de internet con altas prestaciones asociadas. Somos una empresa flexible a las necesidades de los clientes, tanto en el ámbito residencial como el corporativo, sin limitaciones en el ancho de banda y en las asimetrías para subir y bajar datos. Es como llegar con una autopista de información a tu casa, entrando al living con fibra óptica, y a un precio altamente competitivo", señala. El comentario de Stornini no es menor si se lo mide en términos de desarrollo estratégico de la ciudad: a las manifiestas cualidades del servicio logísticas, merced a Gigared ahora Campana le suma la alta y confiable conectividad en el manejo de datos, otro atractivo diferencial a la hora de captar inversiones. De hecho, Gigared juega en el mercado mayorista de internet, ofrenciendo el servicio de Carrier (o alquiler de fibra oscura) y tiene un Data Center en CABA: una "nube" 2000 m2 cubiertos, verdadero bunker de la era digital que brinda servicios a la AFIP, y Google entre otros, incluyendo el resguardo de los datos de portabilidad numérica de teléfonos celulares de todo el país. Antes de fin de año estará habilitada toda la red de fibra óptica del centro de Campana, y a partir del año que viene empezarán a iluminar los barrios para que los habitantes de la zona tengan una alternativa de servicio de alta prestación en un mercado potencial de más de 25 mil hogares. Más adelante, el plan es empezar a llegar a diferentes localidades sobre la Ruta 9, hacia el norte. "Recién estamos desembarcando, pero estamos muy conformes con la cantidad de adhesiones y las constantes consultas de interesados que pasan por nuestra oficina comercial", concluye.

