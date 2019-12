La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 01/dic/2019 Polémica en el Colegio de Abogados







El Colegio de Abogados y el Colegio de Magistrados y Funcionarios del departamento judicial Zárate Campana brindaron una capacitación sobre la Nueva Ley Provincial de Procedimiento Laboral 15.057. Opiniones encontradas. La Jornada tuvo lugar en el Colegio de Abogados de la calle French y contó con la presencia del Presidente del CAZC, Dr. Marcelo Fioranelli, la Presidenta del Tribunal de Trabajo Nro 3 de Campana, Dra. Mariana Lirusso, en representación del Colegio de Magistrados y Funcionarios, y el Presidente del Instituto de Derecho Laboral del CAZC, Dr. Jorge Alonso. La primera disertación estuvo a cargo del Dr. Gabriel Frem, Juez del Tribunal de Trabajo nº 3 de San Martín, quien abordó las diferencias entre la Nueva Ley 15.057 y la 11.653 aún vigente. Por su parte, el Dr. Daniel Giuliano, integrante de la Comisión de Reforma, disertó sobre las diferencias en los sistemas que proponen ambas leyes, donde la 11.653 presenta un sistema de instancia única con un Tribunal Colegiado de tres jueces, mientras que la ley 15.057 de doble instancia, prevé Juzgados Unipersonales, Cámaras de Apelaciones de segunda instancia, y una 3º instancia en la Suprema Corte de la Provincia de manera extraordinaria. En tanto, la Dra. Marina López Bellot expuso sobre las nuevas notificaciones informáticas, detallando el modo en que deben ser realizadas; mientras que, el Dr. Emilio Romualdi, Juez del Tribunal de Trabajo Nro 6 de San Isidro, hizo referencia al art. 2 J de la ley 15.057 y desarrolló las inconstitucio-nalidades y contradicciones prácticas que presenta la Ley 14.997 de adhesión provincial a la Ley Nacional 23.748, complementaria de la Ley 24.557 sobre riesgos del trabajo. La jornada fue auspiciada por el Instituto de Derecho Laboral del CAZC y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en el marco de la "Diplomatura en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales". SOMBRAS Y LUCES "Para que todo empiece a funcionar como está diseñado, hacen falta unos 1000 cargos, porque hay que crear todas las Cámaras más el personal, más infraestructura. La propia ley habla de 5 años de transición, mientras tanto, hay que hacer funcionar el sistema con la estructura que existe hoy", señaló Emilio Romualdi, a la prensa y manifestó su desacuerdo con la nueva ley "porque no aporta nada ni va a mejorar la calidad del servicio" y recordó que los magistrados no fueron consultados en la elaboración de la normativa. "No tuvimos instancias para debatir y poder encontrar un procedimiento más adecuado", concluyó. "La idea de la nueva ley de establecer un procedimiento de doble instancia ordinaria, busca que la parte que se sienta afectada por un fallo pueda obtener una revisión plena y amplia de ese fallo como sucede en los restantes fueros análogos: Familia, Contencioso, o Civil y Comercial", comentó por su parte Daniel Giuliano. "Nosotros venimos de un formato que data de 1948 y los fallos, salvo excepciones muy puntuales, prácticamente eran inapelables". Giuliano reconoció que la transición va a ser "complicada" y avisora un colapso en las causas, "con una diferencia: empezamos a transitar el camino correcto, hacia nos dice la normativa constitucional que es mejor ir. Eso no implica que hoy no se resguarden las garantías de los trabajadores ni de los justiciables, sino que vamos hacia un proceso mejor. En la medida en que esta transición sea lo más sana posible, encontraremos mayor celeridad y eficacia". El abogado laboralista no vio necesariamente una crisis en la transición, pero sí que se extienda más de lo proyectado, "como ha sucedido en otros fueros, y en vez de 5 tarde 15 o 20 años. La transición en Familia se había planificado en 1 año y tardó casi 8 (…) El 3 de febrero entra en vigencia la Ley, pero no el procedimiento. Porque justamente, hay obstáculos que son insalvables como la constitución de una Cámara, por ejemplo. Pero descarto un escenario de caos o de urgencia. En todo caso, sí es un momento de transición, propicio para hacer lo que estamos haciendo: discutir, pensar, y a partir de las diferencias llegar a conclusiones que nos permitan cristalizar el procedimiento de doble instancia". Por su parte, Marcelo Fioranelli, Presidente del Colegio de Abogados Zárate Campana, se mostró optimista: "Hace tiempo que venimos trabajando en el tema y creemos que va a ser un avance. Pero aun así, intentamos ofrecer a nuestros colegiados hoy miradas encontradas sobre la nueva Ley", comentó y no descartó que en futuro su letra no experimente modificaciones.

La Jornada tuvo lugar en el Colegio de Abogados de la calle French y contó con la presencia de gran número de abogados y funcionarios. RAFECAS EN ESCOBAR El Colegio de Abogados Zárate Campana (CAZC), junto al Colegio de Magistrados y Funcionarios (CMF) del departamento judicial, y la Municipalidad de Escobar, organizaron una charla a cargo del Juez Federal Dr. Daniel Rafecas, en el teatro Seminari de Escobar sobre "La interacción entre el Sistema Penal y los Medios de Comunicación". Estuvieron presentes el Presidente de CAZC, Dr. Marcelo Fioranelli, el Presidente del CMF, Dr. Christian Fabio, la Sectretaría Legal y Técnica del Municipio, Dra. Laura Guazzaroni, el integrante de la Comisión de Derechos Humanos del CAZC, Dr. Cristian Rondinella, matriculados, funcionarios judiciales y ciudadanos de la región. La capacitación se tuvo lugar el marco del programa de descentración de la oferta académica que lleva adelante la gestión del CAZC, encabezaba por el Dr. Fioranelli, con el objetivo de promover la actualización y formación permanente de los matriculados que integran las cuatro localidades que comprende el departamento judicial: Zárate, Campana, Escobar y Exaltación de la Cruz.

