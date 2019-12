La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 01/dic/2019 Charlas de Innovación para Emprendedores de la Agencia de Desarrollo







Con el apoyo de Pan American Energy, Axion y las Universidades de Lujan y UTN Regional Delta, se realizó la primera de cinco charlas sobre innovación, de la mano de EMPREAR. En la primera charla, se contó con la presencia de Juan García Diaz, consultor en Gestión e Innovación, con una amplia experiencia en ecosistemas innovadores, el primer encuentro tuvo la consigna "INNOVAR: ¿CAOS O PROCESO?" donde se hablaron de temas que deben estar presentes para que la innovación se lleve adelante con éxito, además profundizó sobre las herramientas y actividades que pueden ser llevadas adelante en cada una de ellas. Juan Fernández, director de la Agencia de Desarrollo: "Es importante para la región introducir a los emprendedores y Pymes sobre la innovación, la cultura y los procesos necesarios para el cambio dentro de sus ecosistemas, es una oportunidad sumamente importante que se va a dar en los próximos años sobre el proceso emprendedor y sus ejes de acción, campana no es ajeno a este proceso de cambio", manifestó. "Con un fuerte compromiso por parte de Pan American Energy, Axion, las universidades de Lujan y UTN Regional Delta, vimos la oportunidad de ofrecer estos ciclos de charlas, que dan herramientas de gestión e innovación y los cambios culturales necesarios para el desarrollo del sector Pyme, esta experiencia es sumamente fructífera para el ciclo productivo local" Destacó Sergio Roses, presidente de la Agencia. Este próximo martes 3 de diciembre se realizará la segunda charla a cargo de Ignacio Perversi, quien disertará sobre la innovación y por que esta de moda, por qué muchas empresas quieren innovar, pero no saben por donde empezar. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de innovación? ¿por qué incluso grandes empresas que implementan buenas prácticas de negocios fallan en mantener una posición dominante? ¿Cuál es el rol de las tecnologías exponenciales y cómo podemos aprovecharlas? ¿Puede una empresa elegir no innovar? Los interesados pueden inscribirse en los links que se encuentran en la Pagina de la Agencia: agdc.org.ar, o en sus redes sociales Facebook: Agencia de Desarrollo Campana o Twitter: @AgenciaCampana



Ahora! Charla de @Emprear_Innova con la colaboración de @PAEArgentina @utndelta pic.twitter.com/NxQvEIQjf8 — Agencia de Desarrollo Campana (@AgenciaCampana) November 28, 2019 Este martes 3 te invitamos a innovar de la mano de @PAEArgentina @AXIONenergyOK @utndelta @Emprear_Innova, @ignacioperversi Para inscribirte hace click acá: https://t.co/Lo8TpoJgIB pic.twitter.com/I4lvAJpYwg — Agencia de Desarrollo Campana (@AgenciaCampana) November 30, 2019

