Soledad Alonso destacó la "Lucha del Movimiento Obrero"

"Tuvo mucho que ver en la resistencia a un gobierno neoliberal como el de Mauricio Macri: salió la calle a resistir estás políticas de despido, hambre, desocupación y desindustrialización", señaló la Diputada Provincial electa de nuestra ciudad. La Diputada Provincial electa, Soledad Alonso, participó del cierre del ciclo 2019 del programa "Nada es para siempre" por la FM del Instituto 15, bajo la conducción de Arturo Remedio y la coordinación de Walter Otamendi. También estuvieron presentes Walter Piriz, miembro de la Comisión Interna (UOM) de Siderca y Oscar Lima integrante de la conducción de UOM de Zarate - Campana. La temática abordada fue la situación del movimiento obrero argentino, y su lucha durante los 4 años del gobierno de Macri y Vidal. En relación a ello, Alonso sostuvo: "El movimiento obrero tuvo mucho que ver en la resistencia a un gobierno neoliberal como el de Mauricio Macri: salió la calle a resistir estás políticas de despido, hambre, desocupación y desindustria-lización. Fue con esos sindicatos que resistimos en la calle, con los que conformamos la corriente federal de los trabajadores". En cuanto al rol del movimiento obrero en relación a lo que se viene con el cambio de gobierno, Alonso sostuvo:"Las y los representantes de las y los trabajadores estamos en condiciones de discutir la política en favor del pueblo, de ocupar espacios de poder ya sea en el ejecutivo como así en las legislaturas, como me toca a mí a partir del 10 de diciembre en la cámara de Diputados de la Provincia en representación de las y los trabajadores"; y agregó que "También es importante que el movimiento obrero tome como propias la bandera de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, por eso es fundamental la ratificación del convenio 190 y la recomendación 206 de la organización internacional del trabajo, en el marco del Congreso Nacional, ratificación la cual vamos a impulsar con los representantes del movimiento obrero en la legislatura nacional". "El rol de las mujeres dentro del movimiento obrero también es una cuenta pendiente que tenemos que saldar", recordó Alonso y dijo que "se seguirá trabajando para que haya más mujeres en más espacios de poder, para que en cada ámbito laboral haya una representación plural. Y esto se tiene que materializar no solo en las cúpulas sindicales y en la cúpula de la CGT. Esa representación que tenemos la mujeres, también se tiene que dar en lo político". Para finalizar Soledad Alonso concluyó que "El movimiento obrero tiene que seguir, no solo dando las luchas y sentando posiciones con respecto a lo que tiene que ver con los trabajadores y las trabajadoras, sino en qué modelo de país queremos vivir para que estemos incluidos los 44 millones de argentinos. Claramente tenemos que seguir hablando de política, discutiendo y formando parte de la mesa de discusión del modelo de país que queremos tener".

