Impulsan la atención gratuita a niños y niñas con dislexia

El proyecto presentado por el bloque de Concejales del Frente de Todos y aprobado por unanimidad busca la adhesión municipal a la Ley 27306, que garantiza el derecho a la educación de las personas con dificultades específicas en el aprendizaje. El próximo jueves 5 de diciembre, desde las 18:30 hs, se llevará a cabo en la sede de la Universidad Nacional de Luján, una charla informativa sobre Dislexia y las herramientas para su abordaje. El encuentro tendrá como disertantes a la Lic. en Psicología, María Labarthe, y la Lic. en Psicopedagogía, Giannina Casas. La actividad fue coordinada desde el bloque de Concejales del PJ-Frente de Todos junto con el área de extensión de la UNLu, y se da en el marco de la presentación y aprobación unánime de un proyecto de ordenanza en el Honorable Concejo Deliberante, que promueve la adhesión local a la ley 27306, que garantiza el derecho a la educación de las personas con dificultades específicas en el aprendizaje, como lo es la dislexia. Al respecto, la Concejal del PJ-FdT, Romina Carrizó, destacó a la jornada como "una importante posibilidad para capacitar a nuestros docentes en una problemática muy común por estos días, y de la cual nos hemos hecho eco tras dialogar con varias familias cuyos hijos o hijas padecen esta situación, y encuentra muchas veces dificultades en el acompañamiento de las instituciones escolares a las que asisten". No obstante, la edil se refirió al proyecto de ordenanza presentado por su bloque en el HCD. "La ley nacional 27.306 y su normativa tienen como objetivo proveer el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan dificultades especiales en el aprendizaje. La misma implica que en las escuelas se hagan las adaptaciones correspondientes, y dispone la obligatoriedad de la capacitación docente para la detección precoz. E incluso fue incorporada en el Programa Médico obligatorio (PMO). Pero resulta importante para quienes no cuentan con cobertura médica, que el hospital local pueda garantizar la prestación que establece la Ley a fin de generar equidad en nuestra comunidad". Para ello, Carrizo sostuvo que resulta necesario "constituir gabinetes interdisciplinarios coordinados por fonoaudiólogos, neurólogos, psicopedagogos y psicólogos, para que pueda darse esa prestación y así garantizar y proyectar una buena trayectoria educativa para sus hijos. Es importante que los vecinos que no posean obra social puedan contar con ésta asistencia, ya que entre el 5 y el 10% de los niños y niñas son disléxicos" concluyó.

