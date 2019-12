La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 01/dic/2019 Alejo Sarna recorrió San Felipe







El dirigente del Frente de Todos y Consejero Escolar electo, Alejo Sarna, continúa con sus recorridas por las distintas zonas de la ciudad. El pasado viernes lo hizo en el barrio San Felipe, principalmente en la calle Laprida, donde las vecinas y vecinos con los que habló le comentaron las distintas problemáticas que afrontan a la zona. Alberto, que vivió en el barrio toda su vida, le contó a Alejo que "nos preocupa que hay un estado de abandono. Por ejemplo, tuve que limpiar las zanjas yo, porque estaban muy sucias y la Municipalidad no las mantiene hace mucho tiempo. Y es peligroso porque ahí juegan los chicos del barrios y se pueden enfermar". "Además, seguimos con problemas con la presión del agua. Llamé muchísimas veces a Absa, vinieron, midieron la presión y dijeron que no tenía presión, pero no me dieron ninguna solución. Y hay días que la presión es tan baja que no funciona el calefón y tengo que calentar agua en una cacerola y bañarme con eso". Por su parte, Alejo Sarna señaló que "me genera una profunda satisfacción como nos reciben los vecinos y vecinas de las distintas zonas de la ciudad que estamos recorriendo, pero a su vez siento la responsabilidad de seguir estando junto a las vecinas y los vecinos que necesitan que sus problemas sean escuchados, por eso vamos a continuar caminando la ciudad para que todas y todos los campanenses vivan mejor".



