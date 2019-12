La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 01/dic/2019 Opinión:

Frente a una economía estancada el futuro gobierno evalúa medidas que ayuden a aliviar el peso de la deuda como pasos necesarios para la reactivación de la producción y el consumo. ¿Quién será quién? Es el juego que parece tener cautiva a buena parte de la sociedad. Ante ese tablero de figuras que suben y bajan, llamamos la atención sobre otras dos consideraciones de la política económica que viene. En materia económica trascendieron dichos importantes esta semana, que quizás por esa misma condición (de no ser todavía una acción ejercida) no recibieron mayores análisis. Se dijo que cierto candidato a ministro habría asesorado a Alberto en sus palabras del día martes "¿Tengo un problemón y voy a pedir USD 11.000 millones más?". Fue ganando peso la idea de que el futuro gobierno pedirá al FMI acceder a un programa de facilidades de pago, con el fin de aliviar el peso de la deuda como objetivo principal en lugar de priorizar nuevos desembolsos. El mismo razonamiento aplica a una medida que, trascendió, aplicaría el Frente de Todos para aliviar la carga financiera de los casi 10.000 deudores de préstamos denominados en UVA. Quienes se beneficiarían con un congelamiento de las cuotas por un plazo de al menos seis meses. En el caso del país, en palabras del economista Martín Rapetti ante la UIA (parafraseando tal vez aquella frase burlona pero ríspida de Barrionuevo): habría que dejar de pagar al FMI por dos años para que el país recupere una senda de crecimiento. Es sabido que el macrismo se volvió muy kirchnerista desde las elecciones PASO hasta acá. El hombre que se lleva los réditos de esa gestión más moderada es Hernán Lacunza, quien luego de anunciar el reperfilamiento de la deuda -contraída a Mansalva por el gobierno que él representa-, dejó por fuera a las provincias con tenencias de Letes y Lecap. Al normalizar el pago a las provincias les quita un problema financiero que algunos gobernadores ya venían denunciando. Sobre la posibilidad de atenuar las diferencias y segregación que el capitalismo genera es que debe debatir el Estado. No como un posicionamiento electoralista (como fue, entre otras medidas, el congelamiento de los créditos UVA entre agosto y diciembre decretado por el macrismo) sino moral. "El macrismo dejó una vara muy alta" dijo, no con poca dosis de cinismo, el saliente jefe de gabinete Marcos Peña. Si Argentina quedó inmersa en el capitalismo tardío neoliberal y financiero entonces hay que saber endeudarse o desendeudarse, que vendrían siendo -en esta etapa- sinónimos. También se supo esta semana que el Banco Central modificó el cepo cambiario permitiendo la compra de dólares a empresas privadas que los requieran para cancelar deuda en dólares contraída en el mercado local. Algunos analistas advierten sobre el bimonetarismo de la economía local, y si bien es verdad que esa tendencia se consolida de la mano de la inserción en el capitalismo mundial, no es de la misma gravedad que en los años 90 o fines de los 70. Los ahorros se dolarizaron crecientemente pero quienes tomaron deuda en dólares son en mayor medida agentes extranjerizados, y el Estado. El ratio de la deuda pública sobre el PIB alcanzó 91,5% en el tercer trimestre de este año. Para 2020 los vencimientos de deuda superan los USD 60.000 millones, de los cuales la mitad está denominada en moneda extranjera, según estimaciones del Observatorio de la deuda de ITE. Los primeros vencimientos corresponden a las Letras en poder de privados que serán reestructuradas. Los vencimientos con el FMI comienzan a ser más pesados a partir del tercer año del gobierno de Alberto.

