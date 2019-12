La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 01/dic/2019 Efemérides del día de la fecha: 1º de Diciembre







DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA Ante la propagación del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) a nivel mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció este día en el año 1988 con el propósito de concientizar a la sociedad acerca de esta enfermedad, recordar a las personas fallecidas a causa de la misma y celebrar los avances, como los tratamientos antirretrovirales, que salvaron la vida de millones. El lema de este año es "las comunidades marcan la diferencia" por el poder de las mismas en la sociedades actuales que pueden "garantizar que el sida continué presente en la agenda política […] y que quienes toman las decisiones y las ponen en práctica asuman sus responsabilidades." ONUSIDA define al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como un retrovirus que infecta las células del sistema inmunitario dañando o destruyendo su función lo que ocasiona que éstas pierdan su capacidad de luchar contra las infecciones y enfermedades; el SIDA es una etapa avanzada de la infección producida por el VIH y "se define por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH." El VIH se puede transmitir a través de relaciones sexuales, reutilizar o compartir jeringas o agujas y de madre e hijo si la mujer está infectada; esto se puede prevenir utilizando preservativos y agujas nuevas y desechables. La UNESCO recalca la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI) porque permite que los jóvenes sean capaces de protegerse del retrovirus. SE INAUGURA LA LÍNEA "A" DEL SUBTE El incremento en el caudal de gente que a diario circulaba por Buenos Aires había generado un caos en la ciudad que cotidianamente quedaba paralizada por los embotellamientos; en ese entonces, el ferrocarril y el tranvía a caballo habían quedado saturados lo que preocupó a los altos funcionarios del gobierno que empezaron a gestar la idea de instalar un nuevo medio de transporte: el subterráneo. Inspirados por las maravillas que se decían en Europa y América del Norte acerca de este transporte, en el año 1989, comenzaron a proliferar proyectos, ordenanzas y leyes, sin embargo, las palabras sobraron y la voluntad expresada en cada documento se esfumó cuando la falta de comunicación y acuerdo dejó la cuestión en la nada. Todo parecía perdido hasta que en el año 1909 la Municipalidad de Buenos Aires le otorgó la concesión de la obra a la Compañía de Tranvías Anglo-Argentina, explotadora del 80% del sistema tranviario, que en el año 1911 inició las excavaciones. La emblemática ciudad cambió su panorama habitual de automóviles y tranvías por las modernas excavadoras y vagones especiales en los que se transportaba la tierra removida a los terrenos bajos para rellenarlos. A miles de kilómetros de la metrópoli, la compañía belga "La Brugeoise et Nicaise et Delcuve" fabricaba los coches "La Brugeoise", primeros vagones del subte del país, que llegarían en barco unos meses antes de finalizar el proyecto. La inauguración fue en el año 1913, aquel día el vicepresidente Victorino de la Plaza junto a sus ministros y el presidente del directorio de la empresa Samuel Hale Pearson realizaron el viaje inaugural que convirtió a la Argentina en el primer país de Sudamérica en tener subte. Tres días antes de este acontecimiento, la revista "Caras y Caretas" decía entre sus hojas: "hemos pasado de los 24 coches que ´corrían´ entre las 7 de la mañana y las 11 de la noche, al grandioso subterráneo […] en los que ´volaran´ trenes innumerable cada 3 minutos". AC/DC LANZA "TNT" Un día como hoy en el año 1975, AC/DC lanzaba su segundo disco "TNT." Tras el rotundo éxito de su primer álbum "High Voltage", la banda australiana retornó a los estudios de grabación "Albert Studios" para grabar su próximo trabajo; producido por Harry Vanda y el hermano mayor de los Young, George Young, este nuevo álbum demostraba la madurez de los músicos que comenzaban a afianzarse en el hard rock, género que los catapultó a la fama. Entre las canciones se encuentran "TNT", "Can I sit next to you girl", "The Jack", "High voltage" y "It´s a long way to the top (if you wanna rock ´n´ roll)".

