La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 01/dic/2019 Consideran prioritario la construcción de una red para el abordaje integral de los consumos problemáticos







El Dr. Juan Ignacio Lozano y el Lic. Matías Martínez Reina, docentes del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján, dan a conocer su posicionamiento respecto a cómo abordar la problemática y refieren acerca de la necesidad de que se desarrolle un trabajo articulado entre los distintos organismos. "Abordaje de los consumos problemáticos desde el ámbito universitario" es como se denomina el proyecto de extensión de la UNLu que fue pensado desde una lógica transdisciplinar, y que recientemente ha sido declarado de interés legislativo por unanimidad, en la última sesión del HCD de Campana. El objetivo de la propuesta es generar un espacio de formación y sistematización de abordajes sobre la temática vinculada con consumos problemáticos de drogas, dirigido a distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y a partir de ellos, para personas en situación de consumo, que formen parte de la comunidad universitaria y comunidad en territorio en el Centro Regional. "Si bien el consumo problemático está presente en todos los sectores sociales, no podemos negar que los espacios territoriales relegados son los que presentan mayor vulnerabilidad. El déficit de políticas públicas por parte del Estado hace que se agudice la problemática, estigmatizando y culpabilizando a los más vulnerables. En este sentido, pretendemos como Universidad dar una respuesta a la problemática que sea integral, multisectorial y comunitaria, dejando atrás aquellas miradas punitivas que pretenden resolver la cuestión a través del aislamiento que ofrecen los dispositivos de encierro", señaló Matías Martínez Reina. "Los usuarios de drogas pueden ser diversos, pero todos deben ser sujetos de derechos. Desde aquellos que usan drogas para paliar un dolor hasta los que lo hacen para pasarla bien", afirma Juan Ignacio Lozano, integrante de RESET -organización que promueve una política de drogas respetuosa de los DD. HH.- y Licenciado en Trabajo Social. "Los derechos humanos tienen que ver con el respeto a las decisiones individuales si no hay daños a otras personas, la libertad de uso de las sustancias y al acceso a la información. Tenemos que fortalecer el debate público entre las organizaciones sociales, legisladores y comunicadores para ponerlo en agenda". Además, elegimos hablar de consumo problemático -en lugar de adicción- porque implica pensar en un conjunto complejo de situaciones que generan que una persona tenga una relación de dependencia con una sustancia. Recientemente se desarrolló en la UNLu la primer mesa local para abordar la problemática. Además de los distintos actores de la unidad académica, participaron del encuentro referentes de ONGs, concejales, autoridades del ámbito educativo y representantes de colegios profesionales. "A la fecha, Campana no cuenta con una red para dar tratamiento a la problemática de los consumos, y eso nos motivó a impulsar la creación de la mesa local. Celebramos que se haya conformado el espacio en el que participan los distintos organismos, y nos enorgullece que los encuentros se desarrollen en nuestra universidad. Anhelamos que se puedan sumar más actores en los próximos encuentros", señaló el Lic. Matías Martínez Reina.



Dr. Juan Ignacio Lozano y el Lic. Matías Martínez Reina, docentes del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján.



