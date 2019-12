Publicidad Bulliciosa, enérgica, vibrante son algunos adjetivos que le caben a la capital de España. Desde la Puerta del Sol y el boulevard de la Gran Vía hasta la Plaza de España, Malasaña, Chueca y el estadio del Real Madrid, la multitud no es lo que agita la vida de Madrid, sino la actitud madrileña: puro entusiasmo por juntarse con los demás, lanzarse con todas las ganas a las calles y optimizar cada hora fuera del trabajo al máximo. Envidiable, sin dudas… Madrid fue elegida por Felipe II como capital de España por su ubicación privilegiada en pleno centro de la Península Ibérica. Cuando uno visita Madrid se nota lo fácil que es descubrir el resto de España. Por un lado, se pueden realizar excursiones de un día desde Madrid a las bonitas ciudades históricas de Toledo, Salamanca, Ávila, Segovia y El Escorial; o disfrutar de actividades en la naturaleza en la Sierra de Guadarrama. Por otro lado, las conexiones de transporte de Madrid, ya sea por avión, tren o bus son las mejores de España. Cualquier destino nacional no lleva más de 5 horas desde Madrid, y menos aún si se utiliza el moderno tren AVE, o el avión, con las cada vez más solicitadas compañías de bajo costo. La característica que más impacta a la mayoría de los que visitan Madrid por primera vez es su vida nocturna. El horario español generalmente es más largo que en cualquier otro país europeo, pero aún más en Madrid. Se cena a las 22:00 y la noche en la ciudad empieza cuando todo se está cerrando en otras ciudades europeas y dura hasta que sale el sol. "Salir" (para los madrileños) sólo cuenta si se vuelve a casa pasadas las 4 de la mañana. Madrid es sin dudas una ciudad que tiene atractivos para todos los gustos. Repasaremos algunos de los más importantes y relevantes. El Museo del Prado de Madrid está considerado una de las pinacotecas más importantes del mundo. Es además uno de los museos más visitados del planeta debido a su gran colección de obras de arte. Paseando por sus galerías podremos contemplar una amplia colección de artistas de la talla de Velázquez, el Greco, Goya, Tiziano, Rubens y El Bosco, de los que exhibe las mejores y más extensas colecciones que existen a nivel mundial. La Gran Vía es la arteria más conocida de Madrid. Comienza en la calle de Alcalá y termina en la plaza de España. Esta bella avenida ha sido una de las obras más trascendentes de España, hubo que demoler más de 300 casas y afectó a casi 50 calles su construcción. En un paseo por ella podemos encontrar tiendas de moda y restaurantes por todos lados y de todos los gustos. La Puerta del Sol es una de las plazas más populares de España ya que desde ella se retransmiten para todo el país las campanadas de fin de año (algo bien típico de España). El reloj del edificio de la Casa de Correos da la bienvenida al nuevo año con miles de personas a sus pies. Además en esta plaza se encuentra la estatua del "Oso y el Madroño" que es el símbolo de Madrid, y también el kilómetro cero que es el punto donde comienzan las rutas radiales españolas. Pasear por esta plaza y contagiarse del ambiente que se respira es una auténtica delicia: se pueden observar como cientos de transeúntes y turistas caminan por ella mientras que mimos y espectáculos callejeros hacen las delicias de todos. El Palacio Real o Palacio de Oriente de Madrid es la residencia oficial de la Familia Real Española. Hoy en día el palacio se utiliza exclusivamente para recepciones, ceremonias y actos oficiales, ya que los reyes de España no residen en él sino en el Palacio de la Zarzuela. Su construcción comenzó en 1738 convirtiéndose en uno de los palacios más bellos del mundo. Está rodeado por unos hermosos jardines que pueden ser visitados sin problema. La Plaza de las Cibeles está presidida por una hermosa fuente flanqueada por imponentes y representativos edificios. La Fuente de Cibeles fue diseñada en 1782 por el arquitecto Ventura Rodríguez para abastecer de agua a los madrileños. Hoy en día la fuente es un puro elemento decorativo y el principal elemento de esta bella plaza. Representa a la diosa Cibeles en un carro tirado por Leones y en ella el club de fútbol Real Madrid suele celebrar sus títulos. El museo Reina Sofia fue fundado en 1992 y posee una importante colección de obras de arte contemporáneo español de artistas tan importantes como Pablo Picasso, Salvador Dalí o Joan Miró. Siendo el cuadro expuesto más conocido el Guernica, de Picasso. Inaugurado en 1868 el Parque del Retiro es el principal pulmón verde de Madrid. Desde su inauguración se ha convertido también en uno de los parques más populares del país. Sus principales puntos de interés son: - El gran estanque artificial: Es una de las principales atracciones del parque. En él se pueden alquilar barcos a remos o hacer un pequeño tour colectivo. - El impresionante monumento a Alfonso XII: Fue inaugurado en 1922 y se encuentra situado en una de las orillas del gran estanque. Lugar de reunión de bohemios y artistas - Palacio de Cristal: Construido en 1887 junto a su lago artificial, es la sede de muchas exposiciones temporales. Se impone su estructura vidriada. - Paseo de la Argentina: Comúnmente llamado Paseo de las Estatuas, es un paseo en el que encontraremos bellas estatuas dedicadas a todos los monarcas de España. Y como siempre, unas notas finales sobre gastronomía, y en especial cuando hablamos de Madrid, ya que nos encontramos frente a uno de los aspectos más interesantes a la hora de visitar la capital de España. Con solo decir que el primer restaurante del mundo se encuentra en esta ciudad (Casa Botín: fundado en 1725). Uno no puede irse de Madrid sin salir de tapas a los cientos de bares que ofrecen desde pinchos de calamares, tortillas de papas (mundialmente famosas), recetas de cazón en adobo, pimientos del padrón, y como no los famosos callos a la madrileña. El Mercado de San Miguel o el Mercado de San Antón se han transformado en mercados gourmet donde, además de poder encontrar selectos productos uno puede degustar casi todo.

Madrid; capital de España

Por Lic. Guillermo Ceballos

