"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA 125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA - 1º de Diciembre de 2019 - Año II - Edición Nº 56 El Papa Francisco estuvo en Nagasaki Desde el epicentro donde cayó la bomba atómica en 1945 el Papa Francisco nos exhorta: "Nuestra respuesta a la amenaza de las armas nucleares debe ser colectiva y concertada, basada en la construcción ardua pero constante de una confianza mutua que rompa la dinámica de desconfianza actualmente prevaleciente." "Uno de los anhelos más profundos del corazón humano es el deseo de paz y estabilidad. La posesión de armas nucleares y de otras armas de destrucción masiva no son las respuestas más acertadas a este deseo; es más, parecen continuamente ponerlo a prueba. Nuestro mundo vive la perversa dicotomía de querer defender y garantizar la estabilidad y la paz en base a una falsa seguridad sustentada por una mentalidad de miedo y desconfianza, que termina por envenenar las relaciones entre pueblos e impedir todo posible diálogo". "Un mundo en paz, libre de armas nucleares, es la aspiración de millones de hombres y mujeres en todas partes". "Convertir este ideal en realidad requiere la participación de todos: las personas, las comunidades religiosas, la sociedad civil, los Estados que poseen armas nucleares y aquellos que no las poseen, los sectores militares y privados, y las organizaciones internacionales". La paz y la estabilidad internacional "son incompatibles con todo intento de fundarse sobre el miedo a la mutua destrucción o sobre una amenaza de aniquilación total", ha anunciado; "sólo es posible desde una ética global de solidaridad y cooperación al servicio de un futuro plasmado por la interdependencia y la corresponsabilidad entre toda la familia humana de hoy y de mañana". El Pontífice ha calificado de "atentado continuo que clama al cielo" el hecho de en el mundo de hoy, en el que millones de niños y familias viven en condiciones infrahuma-nas, el dinero se gaste en la fabricación, modernización, mantenimiento y venta de armas, cada vez más destructivas. Con el convencimiento de que un mundo sin armas nucleares es "posible y necesario", el Papa ha pedido a los líderes políticos "que no se olviden de que las mismas no nos defienden de las amenazas a la seguridad nacional e internacional de nuestro tiempo". Por todo esto, ha recordado, resulta "crucial" crear herramientas "que aseguren la confianza y el desarrollo mutuo", y "contar con líderes que estén a la altura de las circunstancias". Tarea que -ha insistido- a su vez, "nos involucra y reclama a todos". Invitó a todos los presentes a unirse con él a la oración por la paz atribuida a San Francisco de Asís "Señor, haz de mí un instrumento de tu paz". En este contexto, ha anunciado: "En este lugar de memoria, que nos sobrecoge y no puede dejarnos indiferentes, es aún más significativo confiar en Dios, para que nos enseñe a ser instrumentos efectivos de paz y a trabajar también para no cometer los mismos errores del pasado".

Junto al Papa se ve la simbólica foto del niño que lleva al crematorio a su hermano muerto a causa de la explosión atómica. NAVIDAD SOLIDARIA EN FAMILIA Para las Familias que más lo necesitan. Para esta Navidad les proponemos sumarse a Caritas Santa Florentina participando generosamente y en Familia para acercar una canasta con productos navideños a otra Familias de la Parroquia que lo necesita. Anotarse para entregar una canasta esta Navidad en la Secretaria parro-quial o en el Ateneo (Av. Int. Varela 426), Sede de Caritas Santa Florentina los martes y jueves de 8:20 a 10:30 hs. Desde ya ¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!.

"El que se haga pequeño como este niño, ése será el más grande en el Reino de los Cielos" - Mt 18,4 VIVIENDO LA NAVIDAD En este tiempo de Adviento previo a la Navidad, invitemos a nuestros hijos y familiares a construir el pesebre en familia y aprovechemos para evocar los momentos vividos por José y María previos al nacimiento y la felicidad por la llegada del Salvador. El domingo 15 de diciembre en la misa de 20 hs. llegará la "Luz de la Paz de Belén", traída por los miembros del Grupo Scouts Mons. Espósito Castro. Al finalizar la misa, representación del Pesebre Viviente, por niños y jóvenes de la Parroquia.

PRÓXIMOS EVENTOS SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN: Domingo 8 de Diciembre, PEREGRINACIÓN NÁUTICA A "NUESTRA SEÑORA DE LAS ISLAS": Salida desde el Puerto de Campana a las 09:00 hs. SEGUNDA COMUNIÓN SOLEMNE DE NIÑOS: 19:30 hs. Procesión y Santa Misa CAPILLA NTRA. SRA. DE GUADALUPE: Triduo de Oración - Rezo del santo Rosario 12 y 13 de diciembre - 19 hs FIESTA PATRONAL: 14 de diciembre - 19 hs. Misa - Procesión y fogón familiar En Cuelli y Maffeis - Barrio Los Pioneros COMPARTAMOS COMO HERMANOS ESTA HERMOSA ORACIÓN - Jesús, míranos con tus ojos de Niño para que aprendamos a construir la paz. - Jesús, acarícianos con tus manos de Niño sobretodo en momentos de soledad y abandono. - Jesús, sonríenos con tu cara de Niño para que permanezcamos en el caminos del bien. - Jesús, míranos con ojos de amor para que construyamos familias donde reine la bondad. - Jesús, acarícianos con tus manos de Niño para que aprendamos a perdonar y alejemos de nuestro lado la venganza y el odio. - Jesús, sonríenos con tu sonrisa de Niño para que aprendamos a vivir alegres, contagiando a todos el gozo de vivir.

Semblanzas entre hermanos:

El Papa Francisco estuvo en Nagasaki

