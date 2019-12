"Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres" (Juan 8,32)

Conferencia realizada por Giorgio Bongiovanni en Italia. 23 de junio de 2019 - Pordenone

Pregunta: Hoy has impartido una maravillosa lección de psicología que he percibido como un nutriente profundo para el alma, no es algo abstracto. Una lección maravillosa que hay que escuchar más de una vez, y esto te lo agradezco mucho. Hace poco has dicho que están naciendo nuevas espigas y nuestro enemigo se está presentando. Si ya está todo escrito y él sabe que rechazarás cualquier ofrecimiento ¿por qué te tienta?

Giorgio: El interlocutor que me tienta es hijo de un personaje muy potente que ha dejado el Reino. Este personaje que está personificado por el mal desarrolla una misión según los dictámenes que le ha dado su padre, Lucifer, por lo tanto cree totalmente en el designio que le han mostrado.

El designio es verdad sólo en parte, pero él cree que es verdad todo. Lucifer, el maestro del engaño y del poder, a su vez tiene que hacer que se cumpla el designio del Padre, por lo tanto tiene que engañar incluso a su hijo. El príncipe de este mundo me tienta con sus propuestas cautivantes, porque según su designio Cristo no volverá, porque este es el Reino que Dios le ha confiado a su padre; sabe que todos los mensajeros de Cristo que vienen a la Tierra tienen la función de despertar almas, pero está convencido, dado que está engañado, que este reino será suyo para siempre. Lucifer tiene la tarea de engañarlo, manipularlo e incluso traicionarlo hasta que caiga herido de muerte definitivamente y luego le mate el arcángel de la Justicia. Cuantas más almas conquiste, más durará su reino. Él piensa que yo sea sólo un mensajero de Dios, sabe que no puede tocarme ni comprarme, pero cree que me puede vencer con sus milicias. Su padre le ha dicho: "¿No ves que después de dos mil años no ha pasado nada? ¿Dónde está este Cristo que tenía que volver? San Pablo le esperaba, San Francisco... pero Él no vuelve porque nos ha dejado a nosotros todo este mundo y se ha tenido para él todo el Cielo. Así que sigue adelante, esclaviza, destruye, fornica. Puedes tentar también a los mensajeros de Dios, pero si no te escuchan déjales en paz, porque Dios les ha creado y es celoso de ellos. Pase lo que pase para nosotros será un éxito de todas formas". Ahora empieza a entrever los brotes que están creciendo, se están multiplicando y empieza a alarmarse. Muy pronto se dará cuenta de que incluso su padre le ha engañado. Pero será demasiado tarde porque los dos Testigos del Apocalipsis le herirán de muerte y justo cuando este por morir le tenderán la mano y le ofrecerán el perdón si él se arrepiente, y así el Reino de Lucifer se acabará para siempre. Dependerá de él. Esta es una enseñanza para todos nosotros.

Estamos al final de los tiempos, todo se cumplirá. Esto significa que Jesús podría volver esta noche misma. Kadar Laku ha hecho cálculos muy precisos: todos los ecosistemas del planeta Tierra dejarán de existir, la fauna y la flora no se reproducirán a causa de la contaminación, la degradación y destrucción de los hábitats, los experimentos nucleares y todo lo demás. Cristo ha dicho que si Dios no abreviase los tiempos ni siquiera los elegidos se salvarían, morirían de hambre, buenos y malos. En estas condiciones la muerte está asegurada; es una deducción lógica y matemática, no es una cuestión de fe.

Pregunta: En este período estoy viviendo muchas pruebas a nivel laboral, económico y esta noche tú dejas constancia de que estamos al final de los tiempos. Los Signos sagrados que llevas en tu cuerpo me dan siempre mucha fuerza en esos momentos de miedo, de duda, de mi incomprensión. Yo espero lograr entrar en el túnel, ser digno de presentarme a Jesús.

Giorgio: Yo a veces ruego por egoísmo, otras por miedo, pero es un acto de amor hacia mis hermanos. Yo digo: "Señor, quizás sea un acto egoísta, porque hay mucha gente que sufre y merece que Tú vengas... yo sé que Tu Juicio será implacable y justo, sobre todo con nosotros que hemos dicho que queremos seguirte… si Tú tuvieras que volver en este momento, tendrías que castigarnos e infligirnos una condena porque lo primero que nos preguntarás es si hemos dado todo lo que teníamos por Tu Obra. A los que no lo habrán hecho, Él les contestará: No eres digno de entrar en mi Reino. Y si yo le digo a Dios que espere antes de venir es porque mis arcas no están listas, es un acto de amor. Nosotros tenemos que comprender que tenemos que dar todo y entrar en el túnel desnudos, es decir que tenemos que estar dispuestos a dar todo en cualquier momento que la obra te lo pida. Y la Obra no te lo pedirá más a través de Giorgio, lo hará a través de los signos que recibimos. Si no recibimos signos, significa que Dios nos ha abandonado.

Cada uno será probado individualmente dentro de sus límites. Yo quisiera que Jesús volviera esta noche por los niños violados, por los justos… Yo sé como Jesús juzgará y esto es lo primero que les preguntará a todos los cristianos del mundo, empezando por el Papa y hasta nuestra iglesia de Juan. Él quiere saber si estamos dispuestos a hacerlo, y en el momento en que lo seamos nos lo preguntará. Tenemos que intuirlo por las pequeñas cosas, no te esperes que la Virgen se nos aparezca en la habitación y nos lo diga. Los mensajes que estamos recibiendo en este tiempo son extraordinarios, excepcionales, pero son reiterativos; lo cual significa que nos han dicho todo y deberíamos tener la capacidad de entender como están las cosas. Llegarán otros Mensajes que reforzarán lo que ha sido dicho, pero, aparte los Signos, no habrá novedades impactantes. (Continúa el próximo domingo.)

