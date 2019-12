La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 01/dic/2019 El Historial:

ENCUENTRO Nº 8. En 7 partidos, Villa Dálmine consiguió una victoria, mientras que Santamarina ganó en 4 ocasiones. Igualaron 2 veces. El Violeta marcó 4 goles y el equipo de Tandil convirtió 13. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 3 partidos, con un triunfo para cada uno y un empate. Cada conjunto señaló 3 tantos. COMO LOCAL SANTAMARINA. En 4 partidos, Santamarina obtuvo 3 victorias y empataron el juego restante. Villa Dálmine marcó un solo gol en Tandil, mientras el Aurinegro le convirtió 10. EL ULTIMO ENCUENTRO EN TANDIL. El pasado lunes 22 de abril, por la 25ª y última fecha de la Primera B Nacional 2018/19, empataron 0-0 con arbitraje de Jorge Broggi. APOSTILLAS: Villa Dálmine acumula 6 partidos sin victorias frente al conjunto tandilense, con 2 empates y 4 derrotas. La única victoria sobre Santamarina se produjo en Campana, el martes 24 de marzo de 2015, por la 7ª fecha de la Primera B Nacional: fue 1-0 con gol de Matías Nouet. GOLEADORES DE VILLA DALMINE (4): Matías Nouet (1), Ezequiel Cérica (1), Pablo Ruiz (1) y Pablo Burzio (1). GOLEADORES DE SANTAMARINA (13): Martín Michel (3), Fernando Telechea (1), Arnaldo González (1), Michael Hoyos (1), Mariano González (1), Facundo Castro (1), Diego Sosa (1), Fernando Piñero (1), Leonardo Fredes (1), Alfredo González Bordón (1) y Lucas Acevedo (1). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE El pasado lunes 22 de abril, por la 25ª y última fecha de la Primera B Nacional 2018/19 y ya sin chances de clasificar al Reducido, Villa Dálmine enfrentó como visitante a Santamarina y con el empate 0-0 rescató por primera vez un punto en Tandil. La síntesis de ese partido fue la siguiente: SANTAMARINA (0): Nicolás Rodríguez; Leonardo Morales, Osvaldo Barsottini, Alejandro Maciel, Francisco Oliver; Matías Kabalin, Leonel Pierce; Emiliano Bogado, Guido Rancez, Iván Pérez; y Fernando Telechea. DT: Jorge Sotelo. SUPLENTES: Tomás Casas, Federico Paulucci, Lucas Sánchez, Agustín Mazzola, Iván Bella, Nicolás Valerio y Martín Michel. VILLA DÁLMINE (0): Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Cristian González, Juan Ignacio Alvacete; Lucas Cuevas, Matías Ballini, Emanuel Molina, Mariano Miño; Ijiel Protti y Germán Lesman. DT: Walter Nicolás Otta. SUPLENTES: Juan Ignacio Dobboletta, Gastón Martínez, Marcos Martinich, Federico Recalde, Renzo Spinaci, David Gallardo y Martín Comachi. GOLES: no hubo. CAMBIOS: ST 12m Bella x Bogado (S); 24m Comachi x Protti (VD); 31m Gallardo x Cuevas (VD); y 35m Michel x Rancez (S); AMONESTADO: Ballini (VD). CANCHA: Estadio Municipal de Tandil. ÁRBITRO: Jorge Broggi.



