Perdió 73-61 como visitante frente a Atenas de La Plata, sufrió su cuarta caída en fila y sigue último en la Zona Norte "B". Por la octava fecha de la Zona Norte "B" de la 38ª edición del Torneo Provincial de Clubes, Ciudad de Campana perdió 73-61 como visitante frente a Atenas de La Plata en un partido disputado el viernes por la noche. Para el Tricolor fue su cuarta derrota consecutiva, por lo que sigue sin poder salir del último puesto (ahora con registro de 2-6). En cambio, Atenas (6-2) se afirmó como único líder de la Zona Norte "B". EL PARTIDO Con un buen arranque de Francisco Santini (5 puntos) más la regularidad de Matías Nieto y Damián Camejo, el Tricolor fue el primero en asumir las riendas del juego y controlar el marcador. En el primer cuarto se escapó 15-6 en el inicio; mientras que en el segundo período, después de haber perdido esa diferencia, volvió a retomar la ventaja de 9 puntos (27-18 tras doble de Nieto). Y ya en la parte final de esa primera mitad, con un triple de Nicolás Oscariz estuvo 36-29 al frente. Sin embargo, el cierre del primer tiempo fue para Atenas: con triples de Ramiro Ciganek y Pedro Oviedo, más tres libres de Lucas Nieto, impuso un parcial de 9-2 y dejó igualado el tablero para el entretiempo (38-38). Y esa tendencia se mantuvo en el reinicio del juego. Un doble de Camilo Cáceres le dio ventaja al CCC, pero luego llegaría un pasaje decisivo para el trámite del encuentro: un parcial de 17-3 le dio al equipo platense una ventaja (55-43) que quebró anímicamente a Ciudad y desde la cual pudo dominar el resto de las acciones. De hecho, los dirigidos por Sebastián Silva ya no lograron bajar la diferencia a un solo dígito. RESULTADOS Y POSICIONES En el otro encuentro de esta fecha de la Zona Norte "B", Sportivo Pilar ratificó su buen momento (cuatro triunfos en fila) al vencer 65-59 como visitante a Social de Alejandro Korn. En tanto, en el partido Interzonal Norte, Belgrano de San Nicolás perdió 87-86 en el clásico ante Regatas de San Nicolás, que extendió su invicto en la competencia (comanda la Zona Norte "A"). Además, por esa misma Zona Norte "A", Independiente de Zárate superó 80-77 a Colón de Chivilcoy, mientras que Platense de La Plata venció 79-50 a Deportivo San Vicente. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: - Zona Norte "A": 1) Regatas de San Nicolás (8-0), 16 puntos; 2) Independiente de Zárate (6-2), 14 puntos; 3) Platense de La Plata (4-4), 12 puntos; 4) Deportivo San Vicente (2-6), 10 puntos; 5) Colón de Chivilcoy (1-7), 9 puntos. -Zona Norte "B": 1) Atenas de La Plata (6-2), 14 puntos; 2) Sportivo Pilar (5-3), 13 puntos; 3) Belgrano de San Nicolás y Social de Alejandro Korn (3-5), 11 puntos; 5) Ciudad de Campana (2-6), 10 puntos. En la 9ª fecha, anteúltima de esta primera fase, Ciudad de Campana recibirá a Belgrano de San Nicolás. Y además jugarán: Sportivo Pilar vs Atenas de La Plata, Social de Alejandro Korn vs Deportivo San Vicente, Colón de Chivilcoy vs Platense de La Plata y Regatas de San Nicolás vs Independiente de Zárate. ZONA SUR El pasado viernes, por la 10ª fecha de esta zona se enfrentaron: Blanco y Negro de Coronel Suárez 92-90 Pueblo Nuevo de Olavarría, Racing de Olavarría 109-82 Sarmiento de Coronel Suárez e Independiente de Tandil 87-91 Sporting de Mar del Plata. Y quedó libre: Costa Sud de Tres Arroyos. Las posiciones en esta Zona Sur son las siguientes: 1) Sarmiento de Coronel Suárez y Blanco y Negro de Coronel Suárez (6-3), 15 puntos; 3) Independiente de Tandil (6-2), 14 puntos; 4) Pueblo Nuevo de Olavarría (5-3), 13 puntos; 5) Racing de Olavarría (3-6), 12 puntos; 6) Sporting de Mar del Plata (2-7), 11 puntos; 7) Costa Sud de Tres Arroyos (2-6), 10 puntos. SÍNTESIS DEL PARTIDO ATENAS DE LA PLATA (73): Federico Borrajo (4), Andrés Schroeder (10), Facundo Attademo (0), Juan Aude (6) y Álvaro Yarza (8) (FI) Lucas Nieto (6), Pedro Oviedo (9), Ezequiel Andreoni (15), Ramiro Ciganek (5), Francisco Disipio (7), Joaquín Piteo (0) e Iñaki Lardapide (3). DT: Oscar Remaggi. CIUDAD DE CAMPANA (61): Camilo Cáceres (2), Francisco Santini (10), Matías Nieto (21), Gonzalo Michelini (0) y Damián Camejo (13) (FI) Federico Michelini (7), Eliseo Iglesias (2), Emilio Polese (0), Nicolás Oscariz (3), Santiago Fernández (3) y Máximo Fritzler (0). DT: Sebastián Silva. PARCIALES: 16-19 / 22-19 (38-38) / 19-8 (57-46) / 16-15 (73-61). GIMNASIO: Atenas de La Plata.



DAMIÁN CAMEJO APORTÓ 13 PUNTOS PARA EL CCC.



Básquet:

Nueva derrota de Ciudad en el Provincial

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar