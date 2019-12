La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 01/dic/2019 Remo:

Participarán 15 instituciones, entre ellas, dos de Santa Fe y una de Entre Ríos. El CBC presentará un equipo de 16 remeros que conformarán 28 tripulaciones, con el objetivo de quedarse con la "Copa Conjunto". Mañana se correrá la última regata de remo de la categoría promocional del calendario 2019 de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA). Y será en nuestra ciudad, en el Campana Boat Club, en el marco de las celebraciones por el 121º aniversario de la institución Celeste. De la competencia (que será fiscalizada por la Comisión de la Regata Internacional del Tigre) participarán 15 clubes, doce de ellos de la provincia de Buenos Aires (ocho de Tigre), dos de la de Santa Fe y uno de Entre Ríos, un número que mejora notablemente el de años anteriores. El equipo campanense, dirigido por la instructora Marilú Perea, está compuesto por 15 remeros que conformarán las siguiente 28 tripulaciones con las que buscarán conquistar la "Copa Conjunto": -Single paseo Sub 12 femenino: Thiara Romero (3 rivales en serie 2) -Single paseo Sub 14 masculino: Luciano Cruz (5 rivales en serie 2) -Single paseo Sub 14 masculino: Facundo Aguirre (4 rivales en serie 3) -Single paseo Sub 14 masculino: (A) Alan Montenegro y (B) Tomás Alonso (4 rivales en serie 4) -Single paseo Sub 14 femenino: (A) Abril Sosa, (B) Valentina Soria y (C) Thiara Romero (4 rivales en serie 1) -Single paseo Sub 14 femenino: Ludmila D´Angelo (4 rivales en serie 2) -Single paseo Sub 16 masculino: Franco Naibert (5 rivales en serie 1) -Single paseo Sub 16 masculino: (A) Agustín Naibert y (B) Juan Ignacio Paredes (5 rivales en serie 2) -Single paseo Sub 16 masculino: Thiago Maidana (3 rivales en serie 4) -Single paseo Sub 16 femenino: Rosario Magnin (2 rivales en serie 2) -Single paseo libre masculino: Juan Ignacio Paredes (5 rivales en serie 1) -Single paseo libre masculino: (A) Thiago Maidana y (B) Franco Naibert (5 rivales en serie 2) -Single paseo libre masculino: Agustín Naibert (5 rivales en serie 3) -Single paseo libre femenino: (A) Rosario Magnin y (B) Valentina Soria (5 rivales) -Doble par shell Sub 16 masculino: Emanuel Di Lallo (stroke) y Santiago Geretto (bow) (4 rivales en serie 1) -Single clinker Sub 16 masculino: (A) Franco Naibert y (B) Juan Ignacio Paredes (3 rivales) -Single shell Sub 16 masculino: (A) Brandon Vivas y (B) Isaías Gallippi (4 rivales) -Doble par shell libre masculino: Emanuel Di Lallo (stroke) y Santiago Geretto (bow) (2 rivales) -Cuatro con timonel clinker libre masculino: Franco Naibert (stroke), Juan Ignacio Paredes (3), Thiago Maidana (2) y Agustín Naibert (bow) -Cuatro con timonel clinker Sub 16 masculino: Franco Naibert (stroke), Juan Ignacio Paredes (3), Thiago Maidana (2) y Agustín Naibert (bow).



