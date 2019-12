Rincón Tuerca

P U B L I C







rincontuerca@ubbi.com TURISMO CARRETERA: La máxima está cerrando su presente campeonato este fin de semana en el autódromo de Neuquén. Desde las 11 hs televisa la TV Pública a través del programa ACTC Media. ADELANTADOS: La idea era estar en la última carrera de los chasis del Regional en La Plata y cuando se pensó en salir con los dos autos tanto Benitez como Donamari decidieron no concurrir porque aseguran que los autos no iban a girar muchas vueltas. Unos adelantados los muchachos a la hora de presagiar el futuro. Visionarios si los hay en Zárate. DUDAS: La rotura del motor previo a la carrera hizo que el Fiat Uno de la Clase Tres de Alma no estuviera presente en La Plata y su propietario Gastón Brown desde Lima hizo saber que esta en duda ir a la última del año. FIAT AMIGOS: Nueva presentación de la categoría este fin de semana en el autódromo platense con su habitual parque desde las 14 hs. TITULO: El que viene de ganar en la Clase Super Pako de dicha categoría el zarateño Juan Martín Molina que cierra otro gran año para su carrera deportiva. DISFRUTAR: Ellos fueron se divirtieron en el Gran Premio Argentino de Baquets en una carrera de seis etapas y más allá de cualquier resultado Mario La Civita y Marcos Padilla disfrutaron de este empredimiento y con ganas de repetir la próxima temporada, dos para triunfar! PENSAR: Ella pensó que cuando le dijeron que el hombre de su vida iba a salir con sus amigos en moto era cosa de un rato pero no imaginó que se iban hasta San Juan a disfrutar de un momento inolvidable, difícil de superar y de olvidar. Lo podrá perdonar? ARRANCAR: Después de charlarlo con Fangio se decidió y Silvestre Gallo va a terminar armando un Fiat 128 de cero para arrancar el próximo año en la categoría que fiscaliza Fedenor y transitar los autódromo de Colón, Baradero y Arrecifes entre otros. DEFINIR: Como ya adelantamos en esta sección Diego Lacognata deja definitivamente las motos y está evaluando correr en karting tema en el cual ya avanzó con su amigo Martinelli pero aún no tiene definido si va a arrancar el próximo año en la categoría Rotax. CAMPEONES: Es un buen momento para la dinastía Lopez dado que papá Marcelo viene de ganar dos campeonatos desde su condición de motorista y de chasistas del karting en dos categorías diferentes y su hijo Ignacio se quedó con el campeonato en la Clase Juniors de la categoria Prokart. DETERMINANTE: El afamado tema de los presupuestos fue el determinante que los hermanos Emma puedan no haber concretado llevar sus autos de Rally a su provincia natal para correr allí una carrera que muchos años atrás su padre Ricardo también corrió en la provincia de Córdoba. SUMAR: La idea era que se sumara Virginia Emma a esta competencia sumando un cuarto auto pero no pudo ser posible y todo quedará para la próxima temporada si la situación económica lo permite. TURISMO PISTA: La categoria lleva adelante este fin de semana otra carrera del campeonato con sus tres clases y su importante parque de autos donde televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando desde el autódromo de Paraná. ENTREVER: En reciente nota televisiva el joven piloto Tobías Amarillo dejó entrever lo que ya adelantamos en esta sección que el próximo año se baja de la categoría Kart Plus y se estaría sumando a la Prokart donde contaría con el mismo equipo con el cual venía corriendo. CONFORME: El regreso de Victor Gonzalez al automovilismo se produjo en la última carrera de la categoría Alma donde incursionó en la Clase TC 1100 y una rotura le impidió cerrar el fin de semana como lo deseaba aunque igual estaba conforme porque el auto está competitivo donde alcanzó un décimo puesto. FIESTA: En el Parque Urbano desde las 10 hs se está desarrollando la tradicional Fiesta del Automóvil con una gama de posibilidades para pasar un día muy agradable y en familia, donde la misma se cierra con números artísticos que tocarán en el escenario mayor. UBICARSE: Finalmente Pablo Savastano corrió en la Clase Tres de Alma y con el Fiat Uno preparado en su taller junto a Jaime y Martín llegaron bien a la carrera de La Plata donde se ubicó en el décimo segundo de la final. FAMILIA: Continuando con Savastano estuvo acompañado por su familia donde Mariana se mostró muy dispuesta en zona de boxes para colaborar y las nenas disfrutaron mucho dado que Mía ya quiere correr en karting si se puede con Juanita su hermana. Casado con hijos! COMPLICADO: Con un problema complicado en el chasis que no se pudo resolver Gastón Fernandez llegó hasta donde pudo en la categoría de los chasis del Regional llegando décimo primero sabedor que no habrá para más obligándolo ahora en la semana a trabajar mucho para recuperarlo para la próxima. FOTOS: Dentro de la estructura del equipo de Fernandez un gran colaborador es Don León que tiene esa debilidad de estar permanentemente sacando fotos en donde cuadre, boxes, peaje, rutas, carreras y ahora tienen miedo que se le de por los baños. La gente que es mala y comenta! Se cree que es el lagarto de Fotoproducciones. FORMULA UNO: La categoría mas importante del mundo está cerrando el presente campeonato con el Gran Premio de Abu Dhali. Televisa Fox Sport. CAMPEON: Tras la carrera en el óvalo de San Andrés de Giles para la categoría de los ciclomotores el campeonato en la Clase Minimoto dos quedó en manos del campanense Lisandro Acosta que cerró un gran año con as de ocho carreras ganadas sobre once para que no quedaran dudas del talento del hijo del "Pipi" Acosta. Poderoso el chiquitín! RECUERDO: En nuestra página de Facebook en la publicación de la foto del recuerdo se pudo observar a Oscar Perez y su acompañante Bertagnoni junto al Fiat 128 con el cual corrieron en la categoría Alma donde mucho entraron para también saludar al protagonista y recordar aquel momento. RESISTIR: Enzo Valle se resiste a dar notas al periodismo y no permite que se pueda mostrar la camioneta que está casi terminada para meterse de lleno en la categoria de los cuatro por cuatro donde sus amigos y compañeros de esta actividad no entienden de su postura de no hablar. Dicen que nuestro personaje es vergonzoso y hasta puede ser tímido. Mirá vos! PUESTO: Daniel Vidal decidió retomar la categoría Alma y de la mano de Dante Tamburrini llegó a la Clase Tres en el autódromo platense donde quedó en el puesto vigésimo tercero. DESEADO: El zarateño Nicolás Laccette también pasó por La Plata donde corrió en la Clase GTB del Regional y se ubicó en la final décimo tercero con el Falcon que tiene la motorización de Matías Guillen con un resultado poco deseado por el equipo. GANADORES: Decíamos que el TC Regional viene de correr en La Plata y los ganadores fueron en la GTA: Alejandro Riviello, GTB: Carlos Gonzalez y en los chasis: Mariano Dainotta. SUBCAMPEON: Sin duda que también fue un gran año en ciclomotores para Fausto Ciaponi que tras pelear el título hasta el final en la Clase Mini Moto dos alcanzó el sub campeonato con la atención de la moto parte de su padre realizada en su taller. ENCONTRAR: Viene de correr en el autódromo platense el campanense Damian Toledo en la Clase TC 1600 de la categoría Alma donde el banderazo final de la carrera lo encontró en el puesto séptimo con un auto que se arma en su taller, NOVENO: En la clase dos de Ama el representante de Zárate Leandro Cracco llegó en la final noveno con la atención en el chasis por parte de Novoa y la motorización corre por cuenta de Fabian Carranza. ENDURO: Por otra fecha del presente calendario la categoría desarrolla este fin de semana su propuesta que está arrancando desde las 10 hs en el escenario de 25 de Mayo. CAMBIAR: Más arriba hablamos de Leandro Cracco que viene corriendo en la Clase Dos de Alma y ahora el espigado piloto está viendo para la próxima temporada cambiar de categoría y hay una idea de llegar al Turismo Pista mas específicamente a la Clase Uno con equipo nuevo. TC 2000: La categoría está visitando este fin de semana el autódromo de Paraná en la provincia de Entre Rios por otra carrera del campeonato Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. NAFTA: El hombre entrado en años tiene su pasión con la recordadas cupecitas y días atrás fue en la búsqueda de otra para agrandar su parque de las mismas, pero algo falló en pleno viaje a Campana que con Pablo Bordon se quedaron tirados en la banquina ante un problema de combustible donde cada uno sacará sus propias conclusiones. Que le pasó al abuelo de los hermanitos que corren en karting? Ay..José José... DISPUESTOS: Desde la próxima temporada Constanza Toledo deberá cambiar de clase dentro de la categoría Kart Plus y en el equipo ya tomaron en cuenta el tema y entre papá Gabriel y su motorista Ibarra en el receso están dispuestos a trabajar básicamente en el tema de los kilos a agregar. CAMPEONATO ARGENTINO: Ultima fecha del campeonato argentino de karting en el kartódromo argentino este fin de semana donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. RETIRARSE: La terminal Citroen por decisión propia tomó la determinación de retirarse del Super TC 2000 para la próxima temporada como también del Rally mundial para encarcar otra política más globalizada. PROVOCAR: Nueva demostración de sus cuestiones gastronómicas en el Club Arsenal por parte de Gustavo Ulrich que secundado por las Srtas. Noelia y Aldana provocaron la satisfacción de los comenzales a los cuales reciben en el salón. RUEDA: Los miércoles por la noche en el taller de la calle Moreno los ex pilotos se juntan para comer y hablar de bueyes perdidos y entre esas cosas de su paso por el automovilismo donde la rueda ya cuenta con la presencia de pilotos de otras ciudades donde también se puede sumar el flamante pizzero de Don Torcuato. Marche una fauna! PROVOCAR II: La nota televisiva muestra a Carlos Debesa contando con lujo de detalles el motivo que provocó la no participación en el Dakar 2020 ante el problema personal de su piloto de cuatriciclos Pablo Copetti. PRESENCIA: Javier Murillo contó en reciente nota de televisión que están trabajando en el mundo de los cuatro por cuatro y los jeep para tener mas presencia en la zona donde se está armando un grupo muy lindo entre los componentes de Campana y Zárate. CORRER: El Super TC 2000 viene de correr en el autódromo de Rio Cuarto donde Matías Milla con el Renault del equipo oficial se ubicó en la final en el puesto décimo séptimo. RETOMAR: Los dirigentes del Turismo Nacional ya confirmaron que la primera carrera del próximo campeonato se desarrollará en el autódromo de Aldea Romana en la ciudad de Bahia Blanca retomando de esta manera una plaza que siempre estuvo con anterioridad en sus calendarios. EXPLICAR: En la exitosa cena realizada por Juan Carlos Muñoz el piloto explicó a sus seguidores que el próximo año va a continuar en la misma clase 850 cc donde viene corriendo y con el mismo equipo de la mano de Diego Fangio. LLEGAR: El Turismo Cuatromil cerró su temporada con dos finales en el autódromo platense donde el zarateño Juan Carlos Bava finalizó tercero con el Falcon de los hermanos Caggiano y la motorización de Matías Guillen para en la segunda carrera llegar en el puesto cuarto. TC BONAERENSE: La categoria desarrolla este fin de semana dos carreras en el autódromo de La Plata para cerrar su campeonato donde arrancan desde las 10 hs. DISPUESTO: Juan Pablo Galliano ya piensa en la próxima temporada en el TC Bonaerense donde está dispuesto a sumarse a la categoría para la alegría de sus seguidores que encabeza el afamado coiffeur Marcelo Cafferro que extraña ir a los autódromo. Y Florencia que dice al respecto?

