Como cada año, el 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. "El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) afecta a las células del sistema inmunitario, encargadas de protegernos de las enfermedades, alterando o anulando su función en forma progresiva", detalla el Dr Manuel Molina Pico, Director Médico de vittal. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es un término que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por VIH, puede tardar de 2 a 15 años en manifestarse y se define por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH, aprovechando la caída de las defensas. Las principales infecciones oportunistas relacionadas con el SIDA son los parásitos, los hongos, las bacterias y los virus. El VIH, continúa siendo uno de los mayores problemas para la salud pública mundial: según la OMS en 2018, fallecieron 770.000 personas en todo el mundo a causa de enfermedades relacionadas con el sida, frente a los 1,7 millones de 2004 y los 1,2 millones de 2010. Es así como la mortalidad por SIDA ha disminuido en un 33% desde 2010. Cada vez más personas con HIV pueden no desarrollar SIDA o incluso habiendo tenido SIDA pueden recuperar las defensas y llevar adelante una vida normal gracias a la eficacia de los medicamentos. Al respecto, el Dr Molina Pico agrega "el tratamiento no cura la infección pero logra que el virus se multiplique más lentamente". El VIH se transmite a través del intercambio de determinados líquidos corporales de la persona infectada, como la sangre, la leche materna, el semen o las secreciones vaginales. "No es posible infectarse en situaciones cotidianas como besos, abrazos o apretones de manos o por el hecho de compartir vasos, cubiertos, mate, agua o alimentos, usar mismo baño, cama o pileta", detalla el Director Médico de vittal. Hay algunos comportamientos que aumentan el riesgo de que una persona contraiga el VIH. Por ejemplo: - tener relaciones sexuales anales o vaginales sin preservativo. - padecer otra infección de transmisión sexual como sífilis, herpes, clamidiasis, gonorrea o vaginosis bacteriana - compartir agujas, jeringas, máquinas de afeitar, piercing, agujas para tatuar u otro material infectivo contaminado para consumir drogas inyectables. - Por transmisión de madre a hijo. Por ejemplo, las mujeres embarazadas con VIH se lo pueden transmitir al bebé durante el embarazo, en el momento del parto o durante la lactancia. Es lo que se llama Transmisión Vertical. - recibir inyecciones, transfusiones sanguíneas o trasplantes de tejidos sin garantías de seguridad o ser objeto de procedimientos médicos que entrañen cortes o perforaciones con instrumental no esterilizado - pincharse accidentalmente con una aguja, lesión que afecta en particular al personal de salud. "Los síntomas de la infección por el VIH difieren según la etapa de que se trate, y muchos infectados ignoran que son portadores hasta fases más avanzadas" agrega el Dr Molina Pico. "A veces, en las primeras semanas que siguen al contagio, la persona puede presentar un cuadro pseudo gripal con fiebre, cefalea, erupciones o dolor de garganta". A medida que la infección va debilitando el sistema inmunitario, la persona puede presentar otros signos y síntomas, como inflamación de los ganglios linfáticos, pérdida de peso, fiebre, diarrea y tos. En ausencia de tratamiento pueden aparecer enfermedades graves como tuberculosis, meningitis criptocócica, infecciones bacterianas graves o cánceres como linfomas o sarcoma de Kaposi, entre otros.



Día Mundial de Lucha contra el SIDA

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar