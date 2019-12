Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del martes, 03/dic/2019. Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del martes, 03/dic/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Espectáculos: Ecos de una jornada memorable Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

En el marco de la Fiesta del Primer Automóvil Argentino los vecinos pudieron celebrar con variadas actividades para grandes y chicos, una amplia oferta gastronómica y, por supuesto, la exhibición de diversos automóviles. Abella destacó la importancia de la fiesta "que supo convertirse en la principal celebración de los campanenses". Cubierta por un sol radiante y escasas nubes, la Avenida 6 de julio y Perón había paralizado su trajín cotidiano para transformarse en un circuito especial en el que potentes e inolvidables automóviles se lucirían a toda velocidad. Expuestos en el predio aledaño, atraparon más de una mirada que se posó prolongadamente sobre ellos desconociendo que lo que vendría a continuación los dejaría aún más impresionados; arriba de sus imponentes máquinas, los pilotos dejaron atrás las preguntas curiosas y abundantes elogios para prepararse para correr. Cuando fue el momento indicado los motores rugieron y en segundos abandonaron la largada entre vítores y aplausos abundantes que se prolongaron a lo largo del circuito. Como si el tiempo no hubiera pasado, "las Cupecitas del TC del Ayer" retornaron a las calles y dieron una magnífica pasada que remontó a más de uno a históricos momentos del automovilismo. Aun así, los que se quedaron con el protagonismo del evento fueron los legendarios pilotos Jorge "nene" Ternengo, ganador de las "500 millas" en el año 1969, y Carlos Marincovich, primer ganador con la Coupé Chevy en el TC del año 1972, que se acercaron al lugar y recordaron con fanáticos sus años como pilotos. "Siempre es agradable el recuerdo de la gente a estos autos que estuvieron surcando los caminos en otras épocas. Ahí por ejemplo uno ve "El Cuadrado de Peduzzi" y siente el rugido de los motores que ponen la piel de gallina" dijo Marincovich. "Nos atendieron muy bien, yo no creí que iba a ver tantos autos de distintas marcas y tan preparados, el entusiasmo de los muchachos es bárbaro" agregó Ternengo. Por otra parte, Carlos Marino resaltó que "el único premio que necesitamos es que haya gente." La fiesta continuó en el Parque Urbano con una gran variedad de actividades para grandes y chicos acompañadas por una amplia oferta gastronómica y el paseo de los artesanos. Los automóviles que corrieron a la mañana se exhibieron para todos aquellos que no pudieron concurrir al evento previo, a su vez se presentaron diversos vehículos que iban desde autos antiguos, inmensas camionetas "off-road" hasta autos que llegaban al suelo. Los memorables automóviles del TC contrastaron en la Avenida Ameghino con vehículos más contemporáneos que trajo el "Club Multimarcas"; Lucas, integrante del Club, nos comentó: "somos un grupo variado, tenemos Fiat, Volkswagen, Peugeot y Audi. Invitamos a todos a sumarse, tengan auto o no, porque la idea es compartir la misma pasión por los autos." Por otra parte las motos también estuvieron presentes con el club "Ninja 250 Riders" que expuso alrededor de 23 motocicletas "Kawasaki Ninja"; a su vez, Oscar Alberto Pérez de DecorCar expuso 5 motos antiguas restauradas íntegramente por él mismo, refiriéndose a los modelos de las mismas dijo: "arrancamos desde 57, 64, 70, 268, una Gilera 300 patrullera y una Gilera Sprint 185." Entre las empresas que asistieron Toyota Panamericana presentó el "Corolla 2020" en su versión SEG 2.0 y el "Yaris XLS" en su versión automática, aquellos que se acercaban al stand podían subirse a los vehículos, consultar valores y programar una entrevista para realizar un test drive; Honda presentó los modelos "Biz 125", "CV 125" y "Twister 250" e invitó a los vecinos a realizar un test ride; y Axion instaló simuladores en los cuales grandes y chicos podían correr en la pista del Autódromo Oscar y Juan Gálvez con el "Renault Fluence" de la categoría Super TC 2000 que patrocina la empresa, aquel que lo hiciera en menor tiempo recibía un premio. Asimismo, el Rotary Club de Campana asistió con un stand en el que se daba a conocer a la comunidad a través de folletería, revistas rotarias y dos videos (uno hecho por el club y otro sobre la campaña mundial sobre la lucha contra la poliomielitis que lleva a cabo el Rotary internacional). La Escuela Agraria de la Isla Talavera los acompañó exhibiendo sus productos, esta institución fue beneficiada por las donaciones de un tractor y varios implementos de labranza agrícola que hizo desinteresadamente el Rotary. La solidaridad también fue un eje de la fiesta a partir de la iniciativa del grupo de teatro "Los Otros" y "Pelucas Solidarias Baradero" que bajo el lema "dona un mechón por una sonrisa" invitó a todos los interesados a donar "un mechón" para la realización de pelucas oncológicas. Por otra parte, Acción Liberación Animal remarcó la importancia de los derechos de todos los animales y concientizó acerca de que los derechos animales deben ser respetados. La música hizo bailar y cantar a los vecinos con las presentaciones de Sol Makena, Roberto Edgar del grupo "Volcán", "Para Exótica", "La Molina", Lautaro Madelon le rindió tributo a "Soda Stereo" y Cristian Villagra a Leo Mattioli. Otra personalidad destacada que asistió fue Juan Carlos Iglesias Pelizza, nieto de Manuel Iglesias, que al lado de la infaltable Réplica del Primer Automóvil Argentino, estuvo vendiendo y firmando su libro, "Primer Automóvil Argentino: lazo de unión entre dos pueblos": "esta ha sido una de las fiestas más espectaculares celebradas, quiero felicitar a la intendencia y espero poder hablar con el intendente acerca de un proyecto que estamos generando con el Club Primer Automóvil Argentino" aseguró Iglesias Pelizza. El presidente del Club, Adrián Chiorazzo, manifestó que estaba muy contento por el hermoso día que se había pasado y agregó que fue "una fiesta espectacular, lo que salió en la Avenida 6 de julio fue algo inédito e increíble".

El Grupo Volcán fue el gran broche de oro de la jornada.





Abella conversó con vecinos agradecido por el evento.





Autos del Turismo Carretera brindaron una gran demostración organizada por el Municipio junto al Club del Primer Automovil Argentino.





Carlos Marino junto a los pilotos Carlos Marincovich y Jorge Ternengo.





Juan Carlos Iglesias Pelizza vendió y firmó sus libros al lado de la Réplica





La Réplica del Primer Automóvil representó al original en la fiesta





Los chicos del "Club Multimarcas" dijeron presente.





El Club "Ninja 250 Riders" no se quedó atrás y expuso aproximadamente 23 motos

Seguí en vivo la fiesta del primer automóvil argentino!! https://t.co/teRxHwBwY9 @campanagov — Gastón Barrios (@gastonbarriosm) December 1, 2019

