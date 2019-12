QUEDÓ EN EL 8º PUESTO Tras su derrota en Tandil, Villa Dálmine quedó en el 8º puesto con 18 puntos, producto de 5 victorias, 3 empates y 7 caídas en 15 presentaciones. En caso de empatar con Santamarina, el Violeta habría quedado igualado con Tigre en el 7º lugar, aunque con mejor diferencia de gol y habría mantenido sus chances de clasificar a la Copa Argentina, dado que Tigre todavía debe un partido frente a Almagro. Finalmente, con el 2-1 del Aurinegro, los de Victoria se aseguraron la clasificación junto a San Martín de Tucumán, Sarmiento de Junín, Defensores de Belgrano, Deportivo Riestra, Atlético de Rafaela e Instituto. Todos los resultados de esta 15ª fecha de la Zona 2 fueron: Gimnasia (J) 1-3 Sarmiento, All Boys 2-0 Deportivo Riestra, Instituto 2-1 Almagro, Defensores de Belgrano 2-1 Tigre, Santamarina 2-1 Villa Dálmine, Atlético Rafaela 2-0 Chacarita, Quilmes 1-1 Brown (A) y Gimnasia (M) 0-3 San Martín (T).

Perdió 2-1 ante Santamarina en Tandil y quedó en el octavo puesto. El Violeta desaprovechó muchas chances para abrir el marcador en el primer tiempo y luego, debió correr desde atrás en el segundo. Lo empató, pero seis minutos después, marcó mal un córner y se quedó con las manos vacías. En una primera rueda en la que no pudo conseguir esa combinación de resultados para despegar en la tabla, donde igualmente siempre estuvo en una posición expectante, Villa Dálmine terminó resbalando en las dos fechas finales: las derrotas ante Gimnasia de Jujuy en Campana y la de anoche frente a Santamarina en Tandil lo condenaron al octavo puesto y lo dejaron sin boleto a la Copa Argentina 2020. Una pena para un plantel que debió atravesar demasiadas bajas (principalmente por lesiones) en las últimas semanas y que, aun así, llegó con muy buenas chances de lograr su objetivo a las dos últimas presentaciones de este año. Pero ante el Lobo jujeño tuvo una pobre presentación como local (regada de muy mala suerte) y anoche ante Santamarina, no supo golpear en los momentos del juego en los que dominó y en los que generó claras situaciones de gol. Un mal que ya había sufrido en sus primeras presentaciones como visitante de esta temporada. Fue derrota 2-1 en el estadio municipal General San Martín de Tandil, donde el Violeta sigue sin poder ganar (un empate y cuatro derrotas en su historia) y donde, ayer, sufrió otra caída ante un rival que llegaba en un momento muy flojo (arrastraba cuatro traspiés consecutivas y 10 partidos sin ganar). Así, los dirigidos por Lucas Bovaglio cierran el 2019 sumando interrogantes de cara a la segunda rueda. EL PARTIDO La formación titular de Villa Dálmine presentó dos modificaciones: el ingreso de Alvacete por el suspendido Martínez y el retorno de Lesman en lugar del lesionado Arturia. Y el arranque del Violeta, más allá de la tempranera amarilla de Banegas, fue positivo, porque la velocidad de Picazzo expuso rápidamente debilidades defensivas del conjunto local. Por eso no sorprendió que, a los 5 minutos, el equipo de nuestra ciudad tuviera una chance inmejorable en una veloz transición por el callejón central, luego de la habilitación de Del Priore para la escapada mano a mano de Orosco con Papaleo, quien alcanzó a desviar con su cuerpo el toque suave del 10. Tras esa acción, Picazzo volvió a explotar en velocidad sobre el sector que defendían Orozco y Kruspzky y llegó al área, sin poder luego cruzar un remate que igualmente exigió al arquero Papaleo. Por entonces, Santamarina buscaba avanzar en el terreno de manera asociada, volcándose sobre todo por la izquierda, por donde se movía Mariano González, y teniendo a Depietri como hombre más desequilibrante por su dinámica. Pero cuando perdía la pelota, los de Bovaglio tenían muy claros los caminos para llegar hasta el área rival, aprovechando algunos problemas del local en el retroceso y los espacios que encontraban entre líneas. Sin embargo, Villa Dálmine también presentaba algunas dificultades para tomar marcas cuando el Aurinegro atacaba en velocidad. Por eso, Telechea quedó dos veces en posición de remate dentro del área: en la primera, cruzó demasiado su definición; y en la segunda, fue tapado por lo justo por un Maciel que debió barrerse en extremo. En ese contexto, el trámite siguió ofreciendo situaciones claras. El asistente Nicolás Bravo le anuló un gol a Picazzo por supuesto offside de Sansotre (no pareció); y luego, sobre los 21, Lesman falló al desviar un centro rasante de un Banegas que se proyectaba con énfasis por la izquierda. El juego fue perdiendo intensidad, porque con el cansancio aparecieron algunas imprecisiones. Igualmente, el Violeta generó otras dos situaciones claras a los 28 minutos: primero, Ballini exigió a Papaleo con un remate de media distancia; y en el córner que provocó ese remate, tras una salida preparada y mil rebotes dentro del área, Lesman no pudo definir sobre el borde del área chica. Y tantas opciones desperdiciadas le costaron caro. Porque a los 34, de contra, Santamarina se adelantó en el marcador en una acción que comenzó con un reclamo de Banegas y Orosco por un supuesto penal sobre el vértice derecho del área local, cuando el 10 intentó un centro tras combinarse con el lateral izquierdo. Después, Depietri tomó el balón contra la línea, en zona defensiva, y tras eludir la presión de Del Priore corrió 40 metros perseguido por Ballini, quien prefirió acompañarlo antes que cortarlo. De allí surgió un rebote que aprovechó Telechea para dejar mano a mano a Michel (¿en offside?) con Ojeda, quien tapó brillantemente la definición del delantero, pero nada pudo hacer tras el rebote ante la media vuelta de Kabalín, que desde afuera del área aprovechó que el arquero había quedado a mitad de camino para colocar el balón por sobre su humanidad. De allí en adelante, el equipo de nuestra ciudad exhibió más nervios que fútbol (se le protestó mucho a Arasa por la acción del gol) y Santamarina ya no volvió a pasar sobresaltos. Y en los primeros segundos del complemento, el local tuvo una oportunidad inmejorable para estirar la ventaja, pero Telechea elevó mucho su definición de frente a Ojeda tras la cesión atrás de Depietri. El centroatacante local tuvo otro mano a mano a los 12, pero Ojeda le achicó rápidamente y adivinó su intención de definir pinchado para quedarse con el balón. Fueron las dos mejores oportunidades de un segundo tiempo que mostró a un Villa Dálmine que buscó y buscó, tratando de imprimirle intensidad al trámite, pero sin poder generar situaciones de gol. Lo más peligroso que generó fueron un par de desbordes de Cuevas y Picazzo por derecha (ambos mal resueltos) y un puntazo de media vuelta de Picazzo desde el punto penal que se fue alto. Por eso, a los 20, Bovaglio buscó variantes con los ingresos de Gallardo y Ramírez (salió Lesman, que llegó al límite a este partido). Sin embargo, para entonces, el Violeta ya era un conjunto que se apresuraba demasiado en querer llegar al área rival y que, por ello, perdía claridad en sus avances. Aunque en esa búsqueda ponía mucha gente en campo rival y así fue como Sansotre llegó al fondo por derecha, mandó el centro bajo que Boolsen rechazó corto y a la posición de Orosco, quien no dudó en cruzar un remate rasante de derecha que se transformó en el 1-1 a los 35 minutos. Envalentonado, el equipo de nuestra ciudad fue decididamente por la victoria. Y a toda velocidad. Incluso, dos minutos después del empate, Picazzo cabeceó solo (pero mal) desde el borde del área chica un córner desde la izquierda. Y lanzado en ataque, el equipo de Bovaglio brindó los espacios para que Santamarina saliera de contra y generara un córner del que derivó el 2-1 a los 41 minutos: el envío al corazón del área fue conectado por Boolsen, quien ingresó a la carrera, ganándole la posición a Alvacete y definiendo ante el quedo de toda la defensa. Fue el golpe de gracia para un Villa Dálmine que terminó el año padeciendo lesiones y ausencias y dos derrotas que lo dejaron con las manos vacías en este semestre. Recuperarse para tratar de mantenerse más cerca de la zona de clasificación al Reducido que del fondo de la tabla será el primer objetivo para el 2020. SÍNTESIS DEL PARTIDO SANTAMARINA (2): Joaquín Papaleo; Lautaro Arregui, Luca Orozco, Lucas Kruspzky; Valentín Depietri, Gustavo Iturra, Matías Kabalin, Mariano González; Martín Michel y Fernando Telechea. DT: Fernando Quiroz. SUPLENTES: Juan Mazza, Osvaldo Barsottini, Adrián Scifo, Marcelo Guzmán, Jonas Acevedo, Román Strada y Maximiliano Osurak. VILLA DÁLMINE (1): Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Juan Ignacio Alvacete, Nahuel Banegas; Lucas Cuevas, Matías Ballini, Nicolás Del Priore; Brian Orosco; Alan Picazzo y Germán Lesma. DT: Lucas Bovaglio. SUPLENTES: Juan Ignacio Dobboletta, Sergio Díaz, Santiago Moyano, Denis Brizuela, David Gallardo, Matías Ramírez y Álvaro Veliez. GOLES: PT 34m Matías Kabalín (S). ST 35m Brian Orosco (VD) y 41m Patricio Boolsen (S). CAMBIOS: ST 20m Ramírez x Lesman (VD) y Gallardo x Cuevas (VD); 26m Strada por Telechea (S); 35m Acevedo x González (S); 38m Veliez x Orosco (VD); 43m Scifo x Depietri (S). AMONESTADOS: Strada (S); Banegas y Lesman (VD). CANCHA: Estadio Municipal de Tandil. ÁRBITRO: Nazareno Arasa.

EL VIOLETA CERRÓ LA PRIMERA RUEDA CON DOS DERROTAS QUE LE COSTARON LA CLASIFICACIÓN A LA COPA ARGENTINA.





UNA DE LAS CHANCES QUE LESMAN NO PUDO APROVECHAR EN LA PRIMERA PARTE, TRAS VARIOS REBOTES EN EL ÁREA.





LOS 18 CONVOCADOS, ANOCHE, CON LA BANDERA DE APOYO A MARCOS ARTURIA, QUIEN SUFRIÓ LA ROTURA DE LIGAMENTOS CRUZADOS.





MATÍAS RAMÍREZ INGRESÓ EN EL ST POR UN LESMAN QUE LLEGÓ CON LO JUSTO AL PARTIDO.



Villa Dálmine cerró el año con derrota y sin clasificación a la Copa Argentina

