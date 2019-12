P U B L I C



Fue en San Cayetano, originado con una garrafa. Una mujer con quemaduras. Mismo barrio, misma manzana, y mismo origen que el incendio anterior. Ayer en horas del mediodía, una mujer sufrió quemaduras por un principio de incendio desatado en su vivienda del Interno 1, a metros de Ibarra en el barrio San Cayetano. Aparentemente, todo se inició con problemas en la válvula de la garrafa y las llamas fueron controladas por los propios vecinos del lugar antes de que llegaran los Bomberos Voluntarios. Incluso no esperaron al SAME para trasladar a la señora; que sí atendió en el lugar a la hermana de la accidentada. Si bien no tuvieron que intervenir, los Bomberos ingresaron al lugar para asegurarse que todo estaba en orden y se retiraron. Intervino Comando Patrulla Campana, zona 1.

Cuando llegó el SAME, ya habían trasladado a la dueña de casa hasta el Hospital, quien sufrió quemaduras mientras lograron controlar las llamas. Su hermana fue atendida en el lugar. #Dato principio de incendio en una vivienda de barrio San Cayetano, Inteno 1 a metros de Ibarra. Fue al mediodía por causa de una garrafa, una mujer con quemaduras fue trasladada particular, otra fue asistida por SAME en el lugar. Bomberos móvil 36, Comando zona 1 pic.twitter.com/0Bdx8ixqoN — Daniel Trila (@dantrila) December 2, 2019

Principio de incendio

