La Auténtica Defensa. Edición del martes, 03/dic/2019 "Me pongo en tu lugar":

Realizarán actividades por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad







Con motivo de celebrar el Día Internacional de la Discapacidad, este martes a partir de las 17:30, el Parque Urbano se convertirá en escenario de una tarde de actividades, juegos y deportes adaptados e inclusivos. Con motivo de celebrar el Día Internacional de la Discapacidad, este martes de 17:30 a 20:30, el Parque Urbano se convertirá en escenario de una tarde de actividades vivenciales, juegos y deportes adaptados e inclusivos. Bajo el lema "Me pongo en tu lugar", la propuesta es impulsada por la Dirección de Discapacidad en conjunto con la Dirección de Deportes, ambas dependientes de la Secretaría de Desarrollo Social y Hábitat del Municipio, y busca reflexionar sobre la importancia que tienen diferentes disciplinas deportivas en la inclusión. Esta fecha se celebra con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida. Al respecto, la directora de Discapacidad, Margara Pons, mencionó que "si bien este tipo de actividades ya se realizó en otras oportunidades, para esta nueva edición las renovamos porque consideramos que es fundamental que las personas puedan ponerse en el lugar de personas con discapacidad a fin de lograr una ciudad inclusiva". Y su par de Deportes, Gonzalo Patiño, explicó que durante la jornada habrá distintas estaciones en las que personas sin discapacidades podrán desenvolverse en numerosas acciones.

La secretaría de Desarrollo Social presentó las actividades propuestas para el Día Internacional de la Discapacidad Bajo el lema Me pongo en tu lugar.







"Me pongo en tu lugar":

Realizarán actividades por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar