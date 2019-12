Fue ayer a las 17, en la colectora Sur, detrás del Mc Donald’s. Un joven de mediana edad que se trasladaba en una Suzuki 100, sin faro delantero, por colectora Sur hacia Ariel del Plata, tuvo que ser trasladado por el SAME luego de chocar con un Citroën C3 en su lateral izquierdo. El fuerte impacto tuvo lugar cuando la señora que conducía el C3 intentó ganar la colectora desde Magaldi. La moto deformó su horquilla y su conductor quien aparentemente no portaba casco, sufrió politraumatismos al caer de su vehículo. Intervino Comando Patrulla Campana y personal motorizado de Tránsito Municipal.

El accidente tuvo lugar en Magaldi, cuando el C3 ingresaba a la colectora.

#Dato Choque en Colectora Sur y Magaldi detrás del Mc Donald's. Una Suzuki 100 Stunt sin faro impactó contra el lateral izquierdo de un Citroën C3 que salía hacia Colectora. El motociclista con golpes varios trasladado al hospital por SAME. CP zona 8, Tránsito motorizados. pic.twitter.com/x7RXv8bZXS — Daniel Trila (@dantrila) December 3, 2019

Otro accidente en moto

