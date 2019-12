La Auténtica Defensa. Edición del martes, 03/dic/2019 Luz verde para la Terminal Tajiber de Euroamérica







La resolución la firmó el ministro Dietrich el pasado 28. Sólo habla del muelle sobre el río Paraná que tiene casi 300 metros de largo y un calado de 11 metros. No menciona la dársena de amarre. Su superficie de estiba casi triplica al puerto de Buenos Aires. El Ministerio de Transporte, a través de la Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables, habilitó el pasado 28 de noviembre a la terminal portuaria Tajiber, ubicada sobre el kilómetro 92 de la margen derecha del río Paraná de la Palmas, a espaldas del predio de la ex CATEMA, que se encuentra en Av. 6 de Julio y Perón. Así, culmina con un período de más de dos años en el que el Estado no avanzó con la celeridad y los formalismos debidos, por lo cual la nueva terminal Euroamérica en nuestra ciudad operó bajo autorizaciones precarias. De hecho, trascendió que Tajiber es la primera de 13 terminales agroindus-triales y de combustibles, que serán habilitadas antes del 10 de diciembre. EL PROYECTO Tajiber es un puerto multipropósito que pertenece a la empresa Complejo Portuario Euro-américa, que tiene además las terminales Euroamé-rica y Maripasa que la empresa maneja en nuestra ciudad. Sus 40 hectáreas están en un predio mayor, de 240 hectáreas: casi el triple de superficie del actual Puerto Buenos Aires. Cuenta con un diseño que incluye casi 300 metros lineales de muelle sobre el río Paraná, y 1600 adicionales divididos en dos frentes de 800 gracias en una dársena dragada por la empresa, cuya estratégica boca de entrada permite un giro de 300 metros. Estos frentes están pensados para recibir buques Ro-Ro y remolcadores con barcazas para atender los transbordos de Paraguay, Bolivia y el sur de Brasil, con una infraestructura tablestacada pero que no es mencionada en la mencionada resolución ministerial "que, en esta instancia, la habilitación portuaria que se propicia comprende exclusivamente al muelle principal de Doscientos cincuenta y siete metros (257 m.), correspondiente a la primera etapa del proyecto del nuevo puerto multipropósito". En total, los Swier idearon un complejo en Tajiber de 1900 metros de frente de atraque, en una zona en la que el río tiene 11 metros de calado, que planea ser una alternativa competitiva al congestionado puerto de Buenos Aires en el manejo de contenedores, por ejemplo, y a la Terminal Zárate S.A. o "TZ". Así, están proyectadas la puesta en marcha de dos grúas pórtico que pivotearán a lo largo de las vías instaladas en el extenso muelle sobre el Paraná. El Master Plan, de 5 etapas, contempla una playa de estacionamiento de autos en altura (4 pisos), como en puertos asiáticos, y se complementa con 100 hectáreas de depósitos nacionales y 90 de fiscales. ORIGEN Pedro Swier (padre) arrancó en la década del 50 con una empresa de camiones. Pedro y Daniel, sus hijos, la potenciaron hasta convertirla en una de las empresas de transporte y logística más importantes de la Argentina. "Don Pedro", como comenzó a llamarse la empresa en 1971, quedó en manos de Pedro hijo; mientras que su hermano Daniel se enfocó en el negocio de las terminales portuarias. Así, Daniel Swier compraría entonces Euro-américa (entre TenarisSi-derca y el CBC) y Maripasa (en los fondos la Av. Larrabure, al otro lado de la vía) para terminar complementando la oferta con Tajiber, que demandó 110 millones de inversión en su primera etapa. Las terminales están ubicadas en los kilómetros 98, 96 y 92 del río Paraná, respectivamente. Euroamérica se especializa en carga seca, productos siderúrgicos y fruta. Maripasa, en tanto, hace exclusivamente granel. Tajiber, cuyo predio se compró en 2012, completa la oferta de servicios portuarios de la firma, básicamente con playas para autos y contenedores. Entre los desafíos logísticos en carpeta funcionales al proyecto, se encuentran la concreción del trayecto conocido como "Camino del Barranco" que desemboca en Otamendi (tendrá la misión de descongestionar de tránsito pesado la Av. 6 de Julio); y la realización del empalme de las vías del ferrocarril Mitre con la playa de maniobras del complejo portuario.

A principios de noviembre, el buque Gral. San Martín de la empresa Maruba, atracado en la Terminal Tajiber: tiene 176 metros de manga y 8 metros de calado.





Dietrich firmó la resolución el pasado 28. En la foto, junto a Abella y a Swier, recorriendo la terminal Tajiber.



