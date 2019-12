ALBERTO FERNÁNDEZ El presidente electo, Alberto Fernández, aseguró ayer que no habrá operadores judiciales ni mediáticos durante su gobierno, así como tampoco "jueces y fiscales que operan". "En la Argentina qué vamos a construir entre todos y todas se van a acabar los operadores judiciales , los operadores mediáticos y los jueces y fiscales que "operan" para poderes mediáticos, corporativos o políticos sin impartir justicia como deben", expresó el exjefe de Gabinete a través de Twitter. Horas antes, el periodista Hugo Alconada Mon vinculó a un "colaborador" de Fernández con una supuesta maniobra de "tráfico de influencias" para evitar el procesamiento de Lázaro Báez en una investigación judicial llevada a cabo en Bahía Blanca. ADEPA La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) rechazó ayer los dichos del presidente electo, Alberto Fernández, y consideró que tienen "un efecto intimidatorio y estigmatizante hacia el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión". "Adepa lamenta la desafortunada manifestación del presidente electo, Alberto Fernández, ante una nota del periodista Hugo Alconada Mon, del diario La Nación", expresó la entidad. En una serie de tuits, Adepa reivindicó "el derecho de cualquier persona a ejercer su réplica frente a una publicación periodística y aún a cuestionarla en duros términos" y "también a acudir a la Justicia si se siente damnificada". PARO EN EL SARMIENTO Los trabajadores del ferrocarril Sarmiento, que une la estación porteña de Once con la ciudad bonaerense de Moreno, realizarán hoy un paro por 24 horas. Así lo confirmó este lunes el secretario general de la seccional oeste de la Unión Ferroviaria, Rubén "Pollo" Sobrero con un mensaje en el que denuncia que los reclamos de los trabajadores no han sido escuchados por la empresa Ferrocarriles Argentinos. "Ratificamos: paro de actividades ferrocarril Sarmiento a partir de la cero hora (del hoy) del sector guardas, por discriminación hacía las jefas de tren y falta de seguridad", dijo Sobrero ayer. EMPLEO El empleo en el sector privado cayó un 2,2% interanual en septiembre último, el nivel más bajo desde enero de 2014, y acumuló trece caídas consecutivas, informó el Ministerio de Producción y Trabajo. Según datos oficiales, la cantidad de asalariados privados en septiembre llegó a 6.043.000 de personas, un 0,8% menos con relación a agosto de este año. Los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) arrojaron una pérdida de alrededor de 137.800 empleos registrados en el sector privado en los últimos doce meses. ALIMENTOS Los precios de la canasta básica de alimentos subieron 5,84% durante noviembre en supermercados y comercios minoristas de esta capital, y acumulan una suba del 56,90% en lo que va del año, se informó ayer. Los datos surgieron de un relevamiento efectuado por Consumidores Libres sobre 38 artículos de esa canasta en los barrios porteños de La Boca, Caballito, Liniers y Pompeya. Según ese trabajo, en noviembre de 2018 el aumento de la canasta había sido de 4,03 % y el acumulado desde el 1ºde enero al 30 de noviembre de ese año, del 42,17 %.



Breves: Noticias de Actualidad

