Queridos colegas: Otro año más en recuerdo de nuestro día donde queremos estar juntos como siempre ha sido nuestra intención y hechos. Las condiciones actuales que abarcan a todos nos hace reflexionar más que nunca, NO es posible presupuestar y gastar en eventos cualquiera sea la dimensión sin después lamentar costos fuera de control como los que vivimos en todo tipo de actividades sea profesional o no. Queremos destacar que en los últimos tiempos los medicamentos han aumentado hasta un 600%, las cuotas de Obras Sociales y Prepagas hasta un 300% y los honorarios médicos no llegaron al 150%. En este contexto preferimos celebrar los siguientes hechos que han sido cumplir con el mandato que nos dieron y continuar estas políticas: 1 - Subsidio adicional para los jubilados médicos que han sido socios de nuestra institución para ayudar a nuestra magra jubilación de $ 40.000. 2 - Valores preferenciales para nuestros pasivos y activos en alquiler de nuestros dos departamentos en Mar del Plata, siendo ambos de nuestra propiedad. 3 - Permanente reclamo a las Obras Sociales y efectores de Salud en mejorar el valor de nuestras prestaciones y el pago en término. 4 - Atención constante para mejorar la calidad de nuestra atención en reconociemiento a quienes son el motivo de nuestra elección de vida: Nuestros Pacientes, con quienes queremos compartir este día especial. Por una Salud que sea un verdadero Derecho, de Libre Elección y sin restricciones arbitrarias. COMISIÓN DIRECTIVA CÍRCULO MÉDICO CAMPANA



Campana, 3 de diciembre de 2019:

Feliz Día del Médico

Por CD Círculo Médico Campana

