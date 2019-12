La Auténtica Defensa. Edición del martes, 03/dic/2019 Nace un clásico de la Literatura Culinaria Argentina







Ayer por la noche fue presentado en sociedad "Italpast - Cocina de Inmigrantes", el esperado libro de Pedro Picciau. "Es verdad, estoy realizado: planté un par de árboles que están por acá nomás; tengo dos hijos; y ahora escribí un libro", dijo con una sonrisa de satisfacción Pedro Picciau ayer por la noche a La Auténtica Defensa. La ocasión ameritaba un doble festejo: la presentación ante un reducido número de allegados (no faltaron figuras del jet set) de su libro "Italpast – Cocina de Inmigrantes" y la inauguración del patio trasero del local de Berutti, que incluye una parrilla y ahumador, del que brotaron pizzas a la parrilla, increíbles brochettes; y todo tipo de quesos y embutidos ahumados durante la jornada; mientras de la cocina salían bandejas de aros de cebolla marinada o suaves torrejas de espinaca y acelga con un sutil toque de albahaca, entre otros manjares que fueron compartidos en la velada. "En realidad es un proyecto muy postergado – comentó Pedro sobre el libro- y si no fuera por la insistencia de Donato (De Santis), tal vez nunca lo hubiésemos hecho". El propio Donato tuvo elogiosas palabras para el trabajo "lleno de historia, amor y secretos", y además señaló que Picciau era "su padre en la Argentina" dado que siempre lo acompañó desde que llegó a nuestro país en 1999. Editado por Catapulta, en tapa dura y con fotografías de los platos, "Cocina" ya está en todas las librerías del país a un precio que ronda los $1500.- Son 172 páginas que encierran toda la magia del ya icónico restaurante nuestra ciudad, en el que se cuenta la historia de Pedro Picciau, cocinero e inmigrante sardo quien llegó a Campana en 1952 con sólo 5 años de edad y aprendió a cocinar de su madre, nonna Cecilia, a quien le dedica el libro. Las recetas de Italpast, son tan simples como deliciosas, tan auténticas como la historia de vida de su autor. Además de los textos de Donato de Santis y Arnaldo Gometz; se encuentran las principales recetas, incluyendo la del lemoncello casero. "En realidad no hay ningún secreto: lo importante es seleccionar y utilizar todos ingredientes de primera calidad", concluye Pedro, con su característica modestia.



Pedro Picciau y Donato De Santis anoche, durante la presentación del libro en el Italpast de la calle Berutti.

PRESENTACIONES ANTERIORES Este domingo a las 13:30 en @leerycomer Pedro va a estar presentando el libro Italpast Cocina de Inmigrantes, con las mejores recetas del restaurante.

¡Si estás en Buenos Aires no te lo pierdas!#Leerycomer pic.twitter.com/9j2G5Ge3vf — Italpast (@italpast) October 1, 2019

Nace un clásico de la Literatura Culinaria Argentina

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar