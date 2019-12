La Auténtica Defensa. Edición del martes, 03/dic/2019 Día Internacional de las personas con Discapacidad

Mónica Navarro. Foto: Archivo; ocasión de su presentación en la Banca Abierta del HCD.

En 1992 fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución 47/3 y bajo la Ley 25346, sancionada en octubre y promulgada en noviembre del año 2000, el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina declaró el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El fin de esta Ley en nuestro país es fortalecer los principios de igualdad de posibilidades y promover en forma constante los Derechos y el bienestar de las PCD. Es realmente positivo e importante que estas fechas se visibilicen y se promuevan cada vez más. Así se podrá llegar a sensibilizar y concientizar a todas las personas del mundo. Personalmente creo que, si bien la gente está tomando bastante conciencia sobre los diferentes tipos de discapacidad, aún hoy, hay mucho camino por recorrer. Hay que intentar entre todos incorporar definitivamente el modelo social, y llevar adelante una verdadera Inclusión. Derribar las barreras actitudinales y las físicas que nos separan, nos condicionan entre nosotros y ellos, y empezar a utilizar el TODOS. La Inclusión como lo menciono siempre, es una construcción social. Más allá de lo físico que pueda afectar a las personas, los condicionantes son estas barreras impuestas por una sociedad que mira de costado las falencias en la ciudad, las actitudes dentro de los lugares públicos o privados, en las Instituciones Educativas, la falta de empatía con lo que no es igual a lo que creemos conocido. La sociedad debe entender que la Discapacidad no condiciona, ni limita. Son estas cuestiones que mencioné las que lo hacen. Debemos entre Todos fortalecer el respeto a las PCD, que pueden ser temporales o permanentes, pero que están allí. Construir a partir de lo que no conocemos y empezar a verlo, que deje de ser invisible. No olvidemos nunca de decir Personas, de esta manera le estamos otorgando sus genuinos Derechos. "Nada sobre nosotros, sin Nosotros", sintetiza el verdadero significado de los Derechos. En todos los ámbitos de nuestra vida, debemos actuar espontáneamente frente a la Discapacidad, dejar de ponernos en el lugar de "normales". Porque después de Todo….¿quién lo es? "Todos Somos diferentes, Todos somos Iguales". Celebremos eso, celebremos el Derecho Universal de ser simplemente Personas.

