Comprueban la efectividad de un dispositivo no implantable para personas con microtia

Según estudios internacionales, la disgenesia auditiva afecta a nivel mundial a 1 de cada 7.000 a 10.000 personas, de los cuales aproximadamente el 90% de los casos pueden devenir en hipoacusia de conducción. La disgenesia o atresia auditiva es una malformación del conducto auditivo externo. Consiste en la falta total de este conducto, lo que se denomina atresia de conducto, sumado a una malformación en el oído medio, principalmente de los dos primeros pequeños huesos que son el martillo y el yunque. Afortunadamente, esta malformación puede ser clínicamente diagnosticada en los recién nacidos debido a la presencia de microtia (oreja muy chica o mal formada) o anotia (ausencia de oreja y conducto) y afectar a uno (unilateral) o ambos oídos (bilateral). El Dr. Mario Zernotti, Jefe de Otorrinolaringología del Sanatorio Allende de Córdoba y la Dra. Fernanda Di Gregorio, Directora Médica del Grupo Ótico, lideraron un estudio que ubica al norte argentino entre los lugares con más casos de disgenesia auditiva del mundo. En concreto, se estima que 1 de cada 500 nacidos en dicha zona poseen esta patología. Como parte del proyecto de investigación, 15 niños en Jujuy utilizaron durante un año los dispositivos ADHEAR donados por MED-EL para la recuperación de la audición sin necesidad de intervención quirúrgica. En noviembre de este año se presentaron las conclusiones del estudio, que confirmaron que estos niños del departamento de Ledesma y San Salvador de Jujuy pudieron aumentar sus niveles de audición y estimular su capacidad auditiva, logrando un impacto directo en el desarrollo cognitivo, social y en su calidad de vida. La experiencia de estos quince pacientes, de entre 3 a 16 años con hipoacusia conductiva unilateral o bilateral, asociadas a síndromes como Microtia y Goldenhar, fue la confirmación de la efectividad de un dispositivo que, sin intervenciones quirúrgicas, es capaz de devolverle la audición a cientos de personas que sufren esta patología. Hubo mejora en la discriminación de percepción auditiva, con una ganancia de 34dB. Los resultados relacionados al área auditiva y del habla fueron positivos, logrando un 93% de discriminación de la palabra. A nivel mundial, ADHEAR es el único sistema de conducción ósea adhesivo. Su colocación es muy simple. La investigación demostró que ADHEAR alcanza una excelente eficacia en niños y que sus beneficios se potencian con el uso sostenido a largo plazo. En cuanto a su confortabilidad, el dispositivo no ejerce presión sobre la piel y por ende no genera incomodidad, lo que favorece su utilización prolongada.



Comprueban la efectividad de un dispositivo no implantable para personas con microtia

