Efemérides del día de la fecha: 3 de Diciembre

DÍA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Instituido por Naciones Unidas (ONU) mediante la Resolución 47/3 en el año 1992, este día fue creado con el propósito de concientizar a la población, promover los derechos y el bienestar de las personas discapacitadas y fomentar una mayor integración en la sociedad. A su vez, insta a los Estados Miembros a que "intensifiquen sus esfuerzos encaminados a la adopción de medidas eficaces y sostenidas para mejorar la situación de las personas que padecen de impedimentos." Asimismo, en el año 2000, la Ley Nº 25.346 estableció este día en nuestro país con el objetivo de divulgar aquellas normas que amparan a los discapacitados informando acerca de sus derechos y sosteniendo que es responsabilidad de la sociedad hacerlos cumplir; reforzar las acciones que garanticen los principios de igualdad de oportunidades; y fomentar conductas solidarias que permitan lograr una sociedad más inclusiva. Aprobada en el año 2006 y firmada por 180 países, entre ellos Argentina, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recalca la importancia de que "la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son derechos fundamentales". FALLECE HÉCTOR "CHUPITA" STAMPONI Héctor Luciano Stamponi nació el 24 de diciembre del año 1916 en Campana. Atraído por la música comenzó a estudiar piano a los 7 años con la profesora Esther Coltelli, docente que fue la base de su aprendizaje; con una naturalidad inusual el niño no tardó en dominar el instrumento e impresionar Coltelli. A los 18 años se recibió de maestro de piano y se integró en la orquesta del alemán Juan Ehlert, en la misma conoció al bandoneonista Armando Pontier y violinista Enrique Mario Francini y tuvo la oportunidad de presentarse en la reconocida matiné de Juan Manuel en el año 1936; no obstante, la orquesta fue algo efímero que terminó con cada uno de los músicos tomando su camino, entre ellos, "Chupita" se agrupó con Francini y Pontier y conformaron un trío de acompañamiento que trabajó con los artistas de "Radio Argentina." Más adelante, Héctor se incorporó a la orquesta de Federico Scorticatti, "Orquesta Típica Víctor", y actuó en "Radio Stentor" desde 1937 a 1938. Luego de pasar fugazmente por la orquesta de Miguel Caló, en el año 1943, formó parte de la orquesta de Antonio Rodio y viajó por Centroamérica acompañando a la cancionista Amanda Ledesma. Al año siguiente, se instaló en México, donde compuso junto a Ernesto Cortázar los tangos "Somos dos" y "Cruz." En el año 1946 retornó al país y empezó a estudiar composición y armonía con Julián Bautista y Alberto Ginastera a la vez que formó su orquesta típica para grabar discos para el sello Víctor; sus cantores fueron Guillermo Arbós, Alberto Drames y Alfredo Arrocha y las grabaciones concluyeron en el año 1949. En 1959 formó "Los violines del Oro del Tango" junto a Francini, paralelamente, armó un conjunto con Edmundo Rivero como cantante; al año siguiente, acompañó junto a talentosos músicos al cantor Raúl Lavié. En el año 1963 musicalizó la película de "el zorzal criollo", "Carlos Gardel, historia de un ídolo", y la obra de Cátulo Castillo "Cielo de barrilete." Entre sus canciones se pueden mencionar los tangos "Cuando cuentes la historia de tu vida", "Que me van a hablar de amor", "El último café", "Yo quería ser feliz" y los valses "Un momento", "Flor de Lino" y "Pedacito de cielo." Falleció en el año 1997, a los 80 años, en Buenos Aires. SE LANZA EL MANGA DE "DRAGON BALL" Un día como hoy en el año 1984, se publicaba en la revista de manga "Sh?nen Jump" el manga de "Dragon Ball." Dibujado y escrito por Akira Toriyama, la historia está inspirada en la obra clásica china "Viaje al Oeste"; publicada en el año 1590 y tradicionalmente adjudicada a Wu Cheng´en, la misma narra la travesía del monje Xuanzang junto al Rey Mono, conocido también como Sun Wukong, un cerdo llamado Zhu Bajie y el duende Sha Seng hacia la India en búsqueda de las sutras sagradas. En total llegaron a publicarse 519 capítulos a lo largo de 11 años, el éxito de este manga fue tanto que a los dos años de su publicación Toei Animation lanzó el anime.

Efemérides del día de la fecha: 3 de Diciembre

