Se acercan las fiestas... cuidado con la depresión

Aunque esta época es asociada con alegría, la doctora Ingrid C. Marin Espiet detalla que no es así para todo el mundo. Se acercan las fiestas, este mes comenzamos con Acción de Gracias y en un abrir y cerrar de ojos llega la Navidad y la despedida del 2019. En esta época del año, gran parte de la población se siente feliz, la música alegre se escucha por todas partes y, a pesar de las vicisitudes que hemos vivido, siempre se saca tiempo para reunirse con amigos y familiares para festejar. Lamentablemente, no es así para todo el mundo, hay personas que las festividades son sinónimo de tristeza, desesperanza, remembranzas de momentos difíciles y soledad. Esta época es una en las que más se experimenta sintomatología asociada a trastornos del estado de ánimo como la depresión y suicidios. ¿Por qué puede una persona sentirse deprimida? 1. Los recuerdos de los seres queridos que no están, ya sea por fallecimiento o mudanza. 2. El verse con la obligación de cumplir con algunos regalos y no poder contar con la posibilidad económica de hacerlo. 3. El invierno es la época del año donde los días son más cortos y hay más periodos de oscuridad, lo que puede hacer sentir a la persona más triste y melancólica de lo normal. 4. La soledad 5. Los recuerdos de las cosas negativas que sucedieron durante el año que pronto culmina. 6. La incertidumbre y preocupación por lo que traerá el nuevo año. 7. Expectativas muy altas de tener unas navidades perfectas. 8. Imposibilidad de tener un pavo en la mesa, un árbol o cumplir con poder dar a los niños el regalo que tanto anhelan. Entre los síntomas de la depresión asociada a esta época se pueden encontrar: 1. Cansancio y tristeza 2. Irritabilidad extrema 3. Pensamientos derrotistas 4. Evasividad ante temas relacionados con la época o fiestas 5. Melancolía 6. Insomnio 7. Minusvalía, entre otros Algunos consejos para evitar la tristeza en este momento del año: o Trata de estar activo: Manejar el agotamiento mental con la acción nos ayuda a sentirnos mejor, a distraernos y no pensar en cosas que nos hacen daño. o Ábrete a las invitaciones: Si siempre dices NO, las personas dejaran de invitarte. Si la familia está fuera de Puerto Rico, mira a tu alrededor y verás que hay amigos que disfrutan de tu presencia y les encantaría compartir contigo. o Identifica el verdadero sentido de la Navidad: El nacimiento del niño Dios, época de compartir, momento de hacer cambios para TU bienestar. o Enfócate en lo positivo: Suma las bendiciones que has recibido, enfócate en el AQUÍ y en el AHORA. Lo que pasó no se puede cambiar y el futuro no lo puedes precisar. o Disfruta cada día y lo que traiga para ti: Disfruta en compañía, en soledad, con amigos y con desconocidos. Se tú y haz que tu felicidad no dependa de otros ni de la época, tu felicidad solo depende de ti. o Si los sentimientos de tristeza, llanto irritabilidad, minusvalía y ansiedad son incontrolables no dudes en buscar ayuda de un profesional. Es importante recalcar que las personas que padecen de depresión tienen una predisposición a la exacerbación de los síntomas. Que no solo estos meses que se avecinan traigan alegría a tu vida, que realices los cambios necesarios para ser feliz porque si tú eres feliz podrás hacer feliz a otros. Son mis mejores deseos para ti en esta época y por siempre.



