Por la segunda fecha derrotaron 2-0 a Mega Juniors y Otamendi, respectivamente, y están completamente igualados en la cima. Y en la próxima jornada se enfrentan entre sí. Por detrás se ubica Las Campanas, que venció 2-1 a San Felipe y llegó a los 4 puntos. El domingo, en cancha de La Josefa, se disputaron los tres encuentros de la segunda fecha del Hexagonal Final del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol. Y nuevamente, La Josefa y Defensores de La Esperanza sumaron de a tres y sigue en lo más alto de las posiciones, completamente igualados en todo: puntos, diferencia de gol y goles a favor. Es que otra vez volvieron a repetir resultados. La Josefa, que sigue invicto en esta temporada, venció 2-0 a Mega Juniors con un gol de Iván García y otro tanto que llegó tras un centro de Agustín Martínez que derivó en un gol en contra. Por su parte, Defensores de La Esperanza superó 2-0 a Otamendi FC con conquistas de Facundo "Melli" Fernández y Mauro Soler. Así, ambos conjuntos acumulan 6 puntos, tres goles a favor y ninguno en contra. Y de esa manera, completamente igualados, llegan al compromiso de la tercera fecha que los pondrá frente a frente en un partido que podría ser determinante para el futuro de esta definición. A la espera de que ambos dividan puntos estará Atlético Las Campanas, que el domingo le ganó 2-1 a Deportivo San Felipe con goles de Franco Otta y Enzo Ramallo (para el Aurinegro anotó Martín Canale). Con este triunfo, el último campeón de la Liga Campanense llegó a los 4 puntos y quedó a dos de los líderes por delante de Mega Juniors (1), San Felipe (0) y Otamendi (0), que todavía no pudieron ganar en este Hexagonal Final. En la tercera y próxima fecha, además de La Josefa vs Defensores de La Esperanza, también jugarán: Deportivo San Felipe vs Mega Juniors y Otamendi FC vs Atlético Las Campanas. RONDA CONSUELO Por la primera ronda de los playoffs que disputan aquellos equipos que no clasificaron al Hexagonal Final, Real San Jacinto venció 3-1 a Las Palmas con goles de Marcelo González, Axel Montenegro y Darío Chávez (RSJ), mientras que Villanueva superó 2-1 Leones Azules con tantos de Franco Bonfanti y Santiago Díaz (Jonathan Romero marcó para los de Otamendi). De esta manera, estos dos equipos se suman a los tres que ya aguardaban en Cuartos de Final: Albizola FC, Lechuga FC y Deportivo San Cayetano. Los tres cupos restantes para dicha instancia se definirán en los cruces que disputarán Barrio Lubo vs Desamparados, Malvinas vs El Junior y Atlético Las Praderas vs Juventud Unida.



LA JOSEFA VENCIÓ 2-0 A MEGA JUNIORS Y SIGUE INVICTO EN ESTE OFICIAL 2019.





DEFENSORES DE LA ESPERANZA SUPERÓ 2-0 A OTAMENDI CON TANTOS DE FACUNDO FERNÁNDEZ Y MAURO SOLER.



Liga Campanense:

La Josefa y La Esperanza volvieron a ganar en el Hexagonal Final

