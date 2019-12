Le ganaron 2-1 a Deportivo Merlo con goles de Noemí Gómez y Manuela Cardozo y, por primera vez en el torneo, sumaron de a tres fuera de Campana. Así mejoraron en la tabla: ahora comparte el 8º puesto junto a Lima FC y Defensa y Justicia. Por la 11ª fecha de la fase regular de la Primera B del Torneo Femenino organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo consiguió una gran victoria al superar 2-1 como visitante a Deportivo Merlo en un partido que se disputó en la cancha auxiliar de Deportivo Español. Para las Auriazules fue su primer triunfo del campeonato fuera de Campana. Y llegó gracias a los goles de Noemí Gómez y Manuela Cardozo, que también habían marcado en la fecha anterior en el triunfo 2-1 sobre Argentino de Rosario. Con estos seis puntos que sumó en sus últimas dos últimas presentaciones, el equipo dirigido por Néstor Gómez pudo crecer en la tabla de posiciones: con 17 unidades, ahora comparte el 8º puesto junto a Lima FC y Defensa y Justicia. Fue un partido muy disputado, intenso, físico y jugado fuerte, con Puerto Nuevo siempre intentando circular la pelota al ras del piso, pero no siempre pudiendo conseguirlo. Tuvo momentos de dominio de los dos equipos, pero el campanense fue el que mejor supo capitalizar las oportunidades y, por ello, se quedó con el triunfo. La formación Auriazul en este encuentro fue la siguiente: Celina Moya; Yanella Gómez, Nancy Ríos, Soledad Medina, Triana Ocampo; Milagros Soria, Marisa González, Maia Valles; Lucila Molinas, Noemí Gómez y Manuela Cardozo. Luego, en el segundo tiempo, ingresaron Emilce Correa (por Ríos), Sabrina Ogrine (por Soria) y Florencia Zapata (por Valles). Completaron el banco de suplentes: Zoe Torres, Nicole Viviant y Micaela González. Los demás resultados de la fecha fueron Camioneros 2-1 Atlanta, Almirante Brown 2-0 Estudiantes de Buenos Aires, Luján 1-3 Ferro Carril Oeste, All Boys 2-0 Deportivo Morón, Defensa y Justicia 1-2 Banfield, Deportivo Armenio 0-0 Atlas, Comunicaciones 8-0 Liniers, Deportivo Español 0-5 Argentinos Juniors, Argentino de Rosario 0-3 Argentino de Quilmes y Lima FC 2-3 Sarmiento de Junín. El líder del campeonato es Argentino Juniors, que se mantiene con puntaje ideal después de haber triunfado en las once fechas que disputó. La tabla de posiciones es la siguiente: 1) Argentinos Juniors, 33 puntos; 2) Ferro Carril Oeste, 28 puntos; 3) Comunicaciones, 27 puntos; 4) All Boys, 24 puntos; 5) Banfield y Sarmiento (J), 23 puntos; 7) Deportivo Español, 21 puntos; 8) Puerto Nuevo, Defensa y Justicia y Lima FC, 17 puntos; 11) Luján, 16 puntos; 12) Deportivo Merlo y Estudiantes de Buenos Aires, 15 puntos; 14) Camioneros, 13 puntos; 15) Atlanta, 12 puntos; 16) Deportivo Morón, 10 puntos; 17) Deportivo Armenio y Argentino de Quilmes, 9 puntos; 19) Argentino de Rosario y Almirante Brown, 7 puntos; 21) Liniers, 3 puntos; 22) Atlas, 1 punto. Por la 12ª y próxima fecha, Puerto Nuevo volverá a jugar como visitante, esta vez frente a Argentino de Quilmes, equipo que comparte la 17ª posición tras golear 3-0 como visitante a Argentino de Rosario. Los demás partidos de dicha jornada serán: Lima FC vs Deportivo Merlo, Sarmiento vs Defensa y Justicia, Banfield vs Comunicaciones, Liniers vs Deportivo Armenio, Atlas vs Deportivo Español, Argentinos Jrs vs All Boys, Deportivo Morón vs Luján, Ferro Carril Oeste vs Almirante Brown, Estudiantes vs Camioneros y Atlanta vs Argentino de Rosario.



EL FESTEJO EN EL VESTUARIO DE LAS AURIAZULES, QUE AHORA SUMAN DOS TRIUNFOS CONSECUTIVOS.



Primera B Femenina:

Las chicas de Puerto Nuevo consiguieron su primera victoria visitante

