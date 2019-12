Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 03/dic/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 03/dic/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

MESSI, BALÓN DE ORO Ayer, Lionel Messi consiguió su sexto balón de oro como Mejor Jugador del año, en la tradicional votación y gala realizada por la revista France Football. De esta manera, al conquistar el galardón 2019, "la Pulga" es el máximo ganador de la historia de este reconocimiento (ya lo había obtenido en 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015). La estrella del Barcelona terminó como máximo goleador europeo de la temporada 2018/19 (36 tantos) y ganó la Liga española, pero no pudo festejar en la final de la Copa del Rey (derrota ante Valencia) ni tampoco en la Champions League, certamen en el que su equipo quedó eliminado en semifinales frente al Liverpool a pesar de haber ganado 3-0 en la ida como local. DOS LÍDERES Tras igualar 1-1 en La Bombonera por la 15ª fecha, Boca Juniors y Argentinos Juniors son los líderes de la Superliga con 29 puntos. Sin embargo, luego de su triunfo 3-2 sobre Newells en Rosario, River Plate acecha desde el tercer escalón con 27 unidades y un partido menos (el postergado frente a Independiente). Más atrás se ubican Lanús y Racing, con 26 puntos; y Vélez Sarsfield con 25. Los demás resultados de esta 15ª jornada fueron: Banfield 1-1 Gimnasia (LP), Racing Club 1-1 Defensa y Justicia, Estudiantes (LP) 1-1 Atlético Tucumán, San Lorenzo 2-0 Patronato, Vélez Sarsfield 3-1 Colón, Godoy Cruz 0-5 Talleres, Aldosivi 0-0 Independiente, Central Córdoba (SdE) 1-1 Rosario Central, Arsenal 1-1 Lanús y Unión 1-0 Huracán. POCO DE LOS CAMPANENSES De los cuatro futbolistas de nuestra ciudad que están actualmente en la Superliga, Nicolás Blandi fue el único que vio acción: jugó los últimos 15 minutos de la victoria de San Lorenzo tras reemplazar al juvenil Adolfo Gaich, autor de los dos goles del Ciclón. En tanto, Nazareno Solis no salió del banco de suplentes de Aldosivi, mientras que Leonardo Sigali (volvió a sentir molestias de su lesión) y Joaquín Arzura no fueron convocados en Racing y Huracán, respectivamente. PRIMERA B METRO En la anteúltima fecha del Torneo Apertura, Almirante Brown igualó 0-0 como local con Talleres (RE) y no pudo gritar campeón, aunque quedó a un pasito. La Fragata suma 32 puntos y aventaja por tres a Villa San Carlos (29). Por su parte, los de Remedios de Escalada (28) se quedaron sin chances. En la última jornada, Almirante Brown visita a UAI Urquiza, mientras que los de Berisso recibirán a Flandria. Los resultados de esta 16ª fecha fueron: San Telmo 0-1 Villa San Carlos, Sacachispas 0-0 Defensores Unidos, Tristán Suárez 1-0 Argentino de Quilmes, J.J. Urquiza 3-1 Colegiales, Los Andes 1-0 San Miguel, Flandria 0-0 Comunicaciones, Deportivo Armenio 0-3 Acassuso, Almirante Brown 0-0 Talleres (RE) y Fénix 1-0 UAI Urquiza. PRIMERA C Por la 18ª y anteúltima fecha del Torneo Apertura, Cañuelas (36 puntos) venció 1-0 como local a Berazategui y llegará a la definición con dos puntos de ventaja sobre Deportivo Laferrere (34), que le ganó 1-0 a Ituzaingó. Por su parte, Dock Sud (32) se quedó afuera de la pelea por el título al caer 2-0 como visitante ante Argentino de Merlo. En la última fecha, Cañuelas jugará como visitante frente a Central Córdoba de Rosario, mientras que Laferrere recibirá a Deportivo Español. Los demás resultados de esta jornada fueron: L.N. Alem 1-2 Lamadrid, Sportivo Italiano 0-1 Midland, Victoriano Arenas 0-0 Deportivo Merlo, Deportivo Español 2-2 Central Córdoba (R), Excursionistas 0-1 Luján y Real Pilar 2-0 San Martín (B).



