P U B L I C



Antonieta Patroni Turlo, representante de Arquería Los Cardales, fue segunda en la categoría Cachorro en la Final Nacional Indoor. El pasado 17 de noviembre se realizó la Final Nacional y Abierto Sudamericano Indoor 2019 que organizó la Asociación Argentina de Tiro con Arco (AATA) junto a la International Field Archery Association (IFAA) en la sede del club Arqueros de Marcos Paz. Allí, entre las distintas delegaciones del país (con predominancia de ciudades de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se hizo presente Arquería Los Cardales, cuyo director es Andrés "Toshi" Watanabe y que cuenta entre sus integrantes con la campanense Antonieta Patroni Turlo (13 años), quien se coronó Subcampeona Nacional en estilo RR (Recurvado Raso), categoría Cachorro (hasta 13 años). La joven de nuestra ciudad obtuvo 219 puntos en esta competencia y quedó por detrás de Mariana Nakatsuno (representante de FLECHAR de Florida), quien se consagró Campeona Nacional. "Estaba muy emocionada por ser subcampeona nacional. Siento que empecé una nueva etapa, sabiendo que tengo mucho por mejorar, pero ahora con otra confianza", cuenta Antonieta, quien el próximo año cambiará a estilo de tiro Recurvado Libre (RL), con mira y barra estabilizadora, y subirá a la categoría Junior La joven, que pasó a segundo año del nivel secundario (asiste al Colegio Dante Alighieri), comenzó a practicar tiro con arco en 2018. "Mi mamá vio una propaganda y me llevó a probar. Me gustó y, con el tiempo, cada vez más", explica Antonieta, al tiempo que su madre Karina remarca la pasión que fue adquiriendo su hija por la arquería: "Las clases son los sábados y domingos, pero entre semana ella me pide ir a tirar también". Sobre esta actividad, Antonieta, que también practica Taekwondo, cuenta que le gusta "la tranquilidad" en la que se desarrolla esta disciplina: "Me encanta tomarme mi tiempo y concentrarme en lo que estoy haciendo para lograr el mejor resultado. Me genera mucha adrenalina", detalla. En junio de este año compitió por primera vez: "Sentí muchos nervios, no fue fácil, porque resultó muy distinto a practicar. Pero después te acostumbrás, agarrás confianza y lo empezás a disfrutar también". Y si bien todavía tiene 13 años y recién pasará a la categoría Junior, Antonieta ya se ilusiona con poder transitar un largo camino en el tiro con arco: "Quisiera llegar a las competencias internacionales y probar distintas especialidades, porque me encanta este deporte".



ANTONIETA COMENZÓ A PRACTICAR TIRO CON ARCO EL AÑO PASADO. “ME GUSTÓ Y, CON EL TIEMPO, CADA VEZ MÁS", COMENTÓ ARQUERÍA LOS CARDALES, AHORA EN EL CLUB SAN LORENZO Las clases son en el gimnasio, los sábados y domingos de 11 a 13 horas. La Escuela "Arquería Los Cardales" ya desembarcó en el Club San Lorenzo de nuestra ciudad. Así, a partir de este fin de semana, los sábados y domingos, de 11 a 13 horas, se dictarán clases en el gimnasio ubicado en Chiclana y Jacob. Esta escuela cuenta con tiradores de Ingeniero Maschwitz, Matheu, Los Cardales y Campana, entre otras localidades. Y es dirigida por Andrés Toshi Watanabe. Los interesados pueden acercarse al Club San Lorenzo o comunicarse con Watanabe al teléfono(03489) 15-619569. En La Final Nacional Indoor 2019 disputada en Marcos Paz, donde Antonieta Patroni Turlo se coronó subcampeona nacional, también participaron otros diez representantes de Arquería Los Cardales, incluyendo al también campanense Silvio Cemarelli (estilo RR, categoría Adulto). La delegación encabezada por Andrés Watanabe (LB y RL Adulto) se completó con: Antonella Vacira (RR Cachorro), Alejandro Pegani (Campeón Nacional en CCI Adulto), Valentino Fosatti (Campeón Nacional en CLI Junior), Rosana Ruppel (Campeona Nacional en LB Adulto), Simón Mancuso (Campeón Nacional en RL Cachorro), Fernanda Molina (Campeona Nacional en RL Adulto), Alejandro Mancuso (Campeón Nacional en RR Adulto) y Facundo Sirex (RR Adulto).

ANTONIETA CUENTA QUE LE GUSTA “LA TRANQUILIDAD" EN LA QUE SE DESARROLLA ESTA DISCIPLINA: “ME ENCANTA TOMARME MI TIEMPO Y CONCENTRARME".

Tiro con Arco:

Antonieta Patroni Turlo se coronó subcampeona nacional

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar