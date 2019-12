Fue ayer al mediodía, sobre Ruta 6. Su conductor fue asistido por personal del Servicio Penitenciario hasta que llegó el SAME. Un trabajador municipal perdió el control del camión que conducía, derrapando en la rotonda de Ruta 6, en las inmediaciones de Cardales ayer al medio día, mientras se dirigía al Corralón Municipal. Como consecuencia del hecho, golpeó con el lateral izquierdo de la cabina contra una de las columnas de alumbrado, quedando una de sus piernas apretada entre la puerta y el tablero. La columna no sufrió mayores deformaciones en su base por el impacto, pero perdió la luminaria propiamente dicha, que estalló contra el suelo. Con la Unidad Penitenciaria Campana como destino, pasaban por el lugar a bordo de un móvil los oficiales Blas Peter, y Jorge Quino, quienes asistieron al conductor, lograron abrir la puerta, y se quedaron en el lugar hasta que llegó el SAME y lo trasladó hasta el Hospital San José. Intervino personal del Comando Patrulla Campana, zona 7.

Por el impacto, una pierna del conductor quedó atrapada entre la puerta y el tablero.

#Dato derrapó un camión en la rotonda de Las Acacias. Ocurrió al mediodía. El camión municipal chocó una columna de alumbrado. El conductor fue socorrido en primera instancia por personal del SPB que pasaba hacia el penal. Trasladó SAME 2. Comando zona 7 pic.twitter.com/IFcX7hCI6s — Daniel Trila (@dantrila) December 3, 2019

Derrapa rumbo al corralón

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar