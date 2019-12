CONFIRMADO El futuro presidente Alberto Fernández confirmó que Ginés González García será el ministro de Salud de la Nación de su gobierno. Lo dijo al hablar en un acto en la Facultad de Medicina de la UBA, donde el ex ministro y ex embajador en Chile fue distinguido con el doctorado Honoris Causa en el "Día del médico". "Un día lo llamé a mi oficina y le dije: ´Hice lo imposible para no tener que convocarte, pero te necesito. No te necesito yo, te necesita la Argentina que se ha vuelto a enfermar de sarampión, se ha vuelto a enfermar de varicela, se ha vuelto a enfermar de tuberculosis´", dijo Fernández ante el auditorio. RECORD DE EXPORTACIÓN La exportación de carne vacuna argentina volvió a crecer en octubre y el acumulado al décimo mes del año alcanzó el récord de ventas al exterior de US$ 2.400 millones, informó el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina (Ipcva), superando el máximo anterior por más de US$ 2.000 millones en septiembre. Así, la exportación entre enero y octubre se ubicó en 666.040 toneladas res con hueso (tn r/c/h), lo que significó una expansión interanual del 51,8% en volumen, mientras que en valor el montó total fue de US$ 2.400.385.000, cifra que supone un récord y un crecimiento interanual del 52,3%. Las ventas registradas en octubre posibilitaron que el récord en el ingreso de dólares por parte de la exportación se acentuaran aún más, tras haber franqueado en septiembre los US$ 2.000 millones en el acumulado del 2019. DOLAR El dólar para la venta al público cerró ayer a $ 62,90 promedio, con una caída de dos centavos respecto del lunes, sostenido por la intervención de bancos oficiales que impidieron una baja mayor en su cotización, en tanto en el segmento mayorista bajó cinco centavos y finalizó en $59,92. El dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria cierra más tarde en coincidencia con el mercado bursátil, se vende a $74,41, mientras que el dólar MEP cotiza a $72,20, con una baja de 1,0% y 0,5%, en ese orden. INFLACIÓN Los analistas del mercado financiero estimaron que la inflación minorista alcanzó en noviembre el 4,1% por sobre el 3,3% registrado en octubre, y un dólar en torno a los $63 para fin de año, informó hoy el Banco Central. La entidad dio a conocer el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que realizó a fines del mes pasado entre bancos, consultoras y casas de inversión. Estos especialistas estimaron que la inflación de diciembre rondará el 4,3% mensual, lo que representó una suba de 0,3 puntos porcentuales con relación al REM anterior, "previendo una tendencia descendente a partir del año próximo, hasta alcanzar 3,0% mensual en mayo de 2020". COMBUSTIBLES La venta de combustibles en octubre subió 3,3% interanual como consecuencia de la suba de todos los productos y en particular de las variedades premium de nafta y gasoil, que subieron 8,99 % y 4,15% respectivamente. Así se desprende de las cifras de la Secretaría de Energía, a partir de las cuales la Confederación de Entidades de Comercialización de Hidrocarburos y Afines (Cecha) destacó que esta situación, permite "un ligero alivio a las caídas que se observaron durante varios meses del corriente año".



