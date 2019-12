Soledad Alonso en la Marcha de la Resistencia de las Madres de Plaza de Mayo

P U B L I C



La diputada provincial electa de nuestra ciudad se sumó a la marcha de 24 horas que tuvo como consigna "El amor pudo más que el odio". "No hay que perder de vista que este es un año histórico para Campana y nuestra región, dado que desde abril se están llevando a cabo las audiencias referidas al Área 400, vinculadas a la mega causa Campo de Mayo", señaló. La Asociación Madres de Plaza de Mayo y un conjunto de organizaciones políticas, sindicales, sociales, estudiantiles y culturales convocaron a la trigésimo primera y última "Marcha de la Resistencia". La misma tuvo lugar en Plaza de Mayo el viernes pasado, y bajo la consigna "El amor pudo más que el odio", tuvo una duración de 24 horas. La Asociación Madres de Plaza de Mayo hizo 25 marchas de la resistencia a partir de 1981, y las suspendieron 2006 por considerar que "el enemigo no estaba más en la Casa Rosada", en reconocimiento al gobierno de Néstor Kirchner. El jueves 10 de diciembre de 2015 a la hora 0, las Madres retomaron la marcha, durante el primer día de gobierno de Macri. "Esta marcha es una herramienta de lucha creada por las Madres en plena dictadura militar. Ahora, después de la victoria en las urnas de Fernández – Fernández, consideran que el enemigo ya no estará en Casa Rosada y por eso es la última. Esperemos que no haya necesidad de volver a retomarlas nunca más", señaló Soledad Alonso, diputada provincial electa de nuestra ciudad que jura la semana que viene en La Plata. "No hace falta explicar –agregó- lo que representan las Madres y la importancia de su lucha en el terreno de los Derechos Humanos. Desde ese lugar, no hay que perder de vista que este es un año histórico para Campana y nuestra región, dado que desde abril se están llevando a cabo las audiencias referidas al Área 400, vinculadas a la mega causa Campo de Mayo. Sólo en nuestra ciudad hay más de 140 desaparecidos, muchos de ellos vinculados a la actividad sindicalismo, terreno desde el que yo milito. Lo importante es que hoy, a 43 años del golpe, muchos familiares y allegados de desaparecidos de nuestra ciudad son convocados y pueden brindar testimonio en el Tribunal Nro. 1 de San Martín, lo que no es poca cosa. Y eso, de algún modo o de otro, también se lo debemos a la incansable lucha de las Madres".

Carlos “el Toro" Ortega, Lucía Ramírez, Eva Ventri, Emanuel Vera y Soledad Alonso el sábado durante el cierre de la marcha.



Soledad Alonso en la Marcha de la Resistencia de las Madres de Plaza de Mayo

