Efemérides del día de la fecha: 4 de Diciembre

DÍA DE LA PUBLICIDAD En este día se conmemora la celebración del Congreso de Publicidad en Buenos Aires en el año 1936; impulsado por la antigua "Asociación de Jefes de Propaganda", este congreso tenía el propósito de promover la enseñanza de la publicidad en el país. En esta jornada se reflexiona acerca del papel de la industria publicitaria y se realizan proyecciones a futuro. En un mundo rodeado por la publicidad, los cambios de los consumidores, que son cada vez más activos y tienen mayores herramientas para comunicar sus opiniones, se presentan como una gran oportunidad para adaptarse y mejorar la estrategia publicitaria.

SE INAUGURA LA BASÍLICA DE LUJÁN Transcurría el año 1630 en el Virreinato del Río de la Plata cuando Antonio Farías de Sá, hacendado portugués residente en Córdoba del Tucumán, encargó una imagen de la Virgen María para la capilla que estaba construyendo en Sumampa. No obstante, la misma no llegaría a destino. Resultó ser que en Luján la carreta que la llevaba se detuvo inmediatamente y como si estuviera clavada al suelo no se movió ni un centímetro después de reiterados y fallidos intentos por hacerla avanzar, para la sorpresa de muchos cuando se sacó la caja con la imagen de la Virgen la carreta andaba sin problemas pero cuando se la devolvía al vehículo se estancaba; esto hizo pensar a muchos que la Virgen había decidido quedarse allí por lo que la carreta continuó el viaje con la imagen de la Maternidad de la Virgen. En el año 1685 se edificó el primer templo consagrado a la Virgen, la capilla Montalvo, nombre que homenajeaba al capellán a su cargo, y que fue altamente concurrida por los feligreses locales. En el año 1730 fue declarada parroquia y dio inició a los libros de bautismos y defunciones. Más adelante, en el año 1763, la Virgen fue trasladada al "Templo de Lezica", donde los próceres José de San Martín y Manuel Belgrano la visitaron. Un hecho trascendental que fue fundamental para la edificación de la Basílica ocurrió en el año 1875 cuando el sacerdote francés José María Salvaire, capellán de la Iglesia de Luján, fue apresado por indígenas mientras viajaba a encontrarse con Manuel Namuncurá; según cuenta la historia el asustado y vulnerable Padre le hizo 3 promesas a la Virgen de Luján que cumpliría si se salvaba, entre ellas, prometió construirle un gran templo. Milagrosamente se salvó y fiel a su promesa, en el año 1890, empezó la construcción de la Basílica con el arquitecto Uldéric Courtois. Finalmente, en el año 1910, se inauguró con la bendición del interior del edificio en un acto que contó con la presencia del obispo La Plata, Monseñor Juan Nepomuceno de Terreno, el gobernador de la Provincia, el General Inocencio Arias, y la presidenta de la Comisión Colectora Damas de Nuestra Señora de Luján, Carolina Lagos de Pellegrini. SE LANZA "BEATLES FOR SALE" Un día como hoy en el año 1964, "The Beatles" lanzaba su cuarto álbum de estudios "Beatles for Sale." Agotados y estresados por las eternas y extenuantes giras, los músicos británicos empezaron a grabar el disco con poca energía. Debido a la gira que tuvieron en Estados Unidos las grabaciones debieron suspenderse y las composiciones del mismo pasaron a hacerse en los pocos respiros que tenía la banda: "estaban bastante cansados durante la grabación de ´Beatles for Sale.´ No hay que olvidar que estuvieron batallando con sus giras durante todo el año 1964 y gran parte de 1963. El éxito es una cosa muy bonita pero también es muy agotador" dijo en aquellos años el productor de la banda George Martin. Paul McCartney recordó que junto a John Lennon "siempre escribíamos una canción al día, pase lo que pase siempre escribíamos una canción"; producto de esto salieron las canciones "No reply", "Baby´s in Black", "I´ll follow the sun" y "What you´re doing", entre otras.



Efemérides del día de la fecha: 4 de Diciembre

