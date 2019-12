Culminada la 12ª y anteúltima fecha, el Auriazul volvió a caer en la tabla luego de su derrota como local frente a Yupanqui. Su último compromiso del Apertura será el próximo sábado frente a Muñiz como visitante. La derrota frente a Yupanqui por 2-1 del pasado sábado fue un golpe duro para Puerto Nuevo, que no pudo aprovechar el envión anímico que había significado el triunfo como visitante ante Atlas y sufrió su segunda caída consecutiva como local. Este traspié no le permitió seguir engrosando su caudal de puntos (suma 13) y lo relegó en la tabla de posiciones, donde cayó al 11º puesto, alejándose de ese objetivo de terminar esta Torneo Apertura en la primera mitad de la tabla, teniendo en cuenta que los puntos se acumulan luego en una tabla General que definirá qué equipos ingresarán al Reducido por el segundo ascenso. En cuanto a la 12ª y anteúltima fecha, los resultados definieron que Sportivo Barracas y Claypole acompañarán al campeón Liniers en la próxima edición de la Copa Argentina, dado que ambos conjuntos sumaron de a tres y se vieron beneficiados por una nueva caída de Atlas. Es que Claypole le ganó 1-0 a Liniers; Sportivo Barracas goleó 4-1 a Muñiz; y Atlas perdió 3-0 como visitante ante Deportivo Paraguayo. Los restantes resultados de esta fecha fueron: Defensores de Cambaceres 2-1 Central Ballester y Centro Español 0-0 Lugano. La 13ª y última jornada comenzará el viernes y tendrá a Puerto Nuevo visitando a Muñiz el sábado desde las 17.00 horas en cancha de Juventud Unida y con arbitraje de Wenceslao Meneses. Será la última presentación del año de conjunto dirigido por Martín Correa, que desde su asunción no ha podido encontrar una serie de resultados positivos, sobre todo en Campana, donde acumula un empate y dos caídas. En el balance general, sus números como DT Portuario marcan una victoria, tres igualdades y dos derrotas. Todos estos números intentará mejorar el Auriazul en su último compromiso de este 2019, pensando en un 2020 que lo tenga como protagonista del Torneo Clausura y la divisional.

LA FORMACIÓN TITULAR DE PUERTO NUEVO EN EL ÚLTIMO PARTIDO ANTE YUPANQUI (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA). PRIMERA D - FECHA 13 VIERNES - 17.00 horas: Yupanqui vs Dep. Paraguayo / Nicolás Mastroieni SÁBADO - 17.00 horas: Muñiz vs Puerto Nuevo / Wenceslao Meneses - 17.00 horas: Argentino (R) vs Centro Español / Renzo Donato DOMINGO - 17.00 horas: Lugano vs Def. de Cambaceres / Juan Cruz Robledo LUNES - 17.00 horas: Atlas vs Juventud Unida / Fernando Cruz - 17.00 horas: Central Ballester vs Claypole / Edgardo Zamora - 17.00 horas: Liniers vs Sportivo Barracas / Néstor Barrios

Primera D:

Puerto Nuevo quedó en la 11ª ubicación

