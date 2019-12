La prueba une la Cordillera con el Mar Argentino, desde Bariloche hasta Las Grutas. Un total de 650 kilómetros que Marcos Herber comenzará a desandar desde este miércoles hasta el sábado. "Nunca hice esta distancia. La idea es tratar de llegar ".

Este miércoles, en San Carlos de Bariloche, estará comenzando el "Desafío Ruta 23" de Mountain Bike (MTB) y ciclismo de ruta, una prueba que unirá la Cordillera con el Mar Argentino, dado que culminará en Las Grutas, el principal destino turístico de la Costa Atlántica de la provincia de Río Negro.

Un evento que se dividirá en cuatro etapas, totalizará 650 kilómetros y reunirá a 200 competidores. Y que tendrá presencia campanense: Marcos Herber será hoy uno de los ciclistas que inicie el trayecto desde el Centro Cívico de Bariloche a las 7 de la mañana, soñando con la llegada, el sábado en Las Grutas.

"Nunca hice esta distancia. La idea es tratar de llegar. Para mí es un desafío personal", le contó Marcos a La Auténtica Defensa, ayer por la noche, luego de participar de la Charla Técnica previa a la partida.

Para poder llegar en forma a este desafío, en los últimos dos meses intensificó su entrenamiento habitual, asistiendo al gimnasio de lunes a viernes y sumando salidas de bicicleta adicionales a las que suele realizar los fines de semana.

"Esta prueba se iba a hacer en septiembre. Unos meses antes, Germán Género vio el anuncio, me compartió la info y la idea era venir juntos, pero la carrera se suspendió y la pasaron para diciembre. Y por cuestiones laborales, Germán no pudo venir, pero me ayudó en toda la preparación física en su gimnasio Acquarium para poder llegar en condiciones", explica Marcos, quien comenzó esta etapa deportiva de su vida con algunas carreras de running que compartió de manera familiar. Luego, le tomó el gusto a la bici y hoy, algunos años después, estará largando este desafío de 650 kilómetros de extensión. Y para no perder la costumbre se encuentra acompañado por sus padres Samuel y Ana Lucía y su hermano Esteban.

LAS CUATRO ETAPAS

El comienzo de este "Desafío Ruta 23" será hoy miércoles y tendrá una largada simbólica desde el Centro Cívico de Bariloche, desde donde los deportistas irán de manera controlada por Avenida Costanera hasta llegar a Dina Huapi, lugar donde dará comienzo la primera etapa cronometrada que unirá Bariloche con Ingeniero Jacobacci, en un trayecto de 205 kilómetros.

La particularidad de esta competencia es que durante el recorrido se ingresará a todas las localidades de la Línea Sur. En la primera etapa, se ingresará a Pilcaniyeu, donde habrá un servicio técnico, un punto de hidratación y servicio médico. La segunda entrada será en Comallo, luego en Clemente Onelli y todo terminará en Ingeniero Jacobacci, donde los deportistas cenarán, descansarán y mañana jueves comenzarán a recorrer la segunda etapa, que unirá Ingeniero Jacobacci con Los Menucos, pasando por Maquinchao, y que tendrá 140 kilómetros de recorrido.

La tercera etapa será el viernes y unirá Los Menucos con Valcheta, con 190 kilómetros de extensión (se ingresará en Sierra Colorada y Ramos Mexia). En Valcheta, los ciclistas descansarán luego de cenar y el sábado será el turno de la cuarta y última etapa, de 115 kilómetros de extensión, para completar los 650 del total del recorrido que unirá la cordillera con el mar, en un desafío extenuante para cualquiera que lo haga.