VALENTINA SORIA GANÓ LA PRUEBA DE SINGLE PASEO SUB-14 Y SE ADJUDICÓ UNO DE LOS TROFEOS PUESTOS EN DISPUTA. El equipo promocional que dirige Marilú Perea fue el más ganador de todos en la regata "121º Aniversario" del club de la ribera. Y obtuvo, además, todas las copas en disputa. Varios chicos pasarán al equipo oficial, a cargo de Gustavo Hereñú. El pasado domingo se corrió la regata de remo promocional "121º Aniversario" del Campana Boat Club, la última del calendario 2019 de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados. Ante un gran marco de público (muy superior a ediciones pasadas), el equipo local, dirigido por Marilú Perea, fue el absoluto dominador del evento y se quedó no solo con la "Copa Conjunto" por haber sido el club más ganador de la jornada, sino además con todos los trofeos que estuvieron en juego. En total, el pre-equipo Celeste ganó 13 pruebas sobre 29 en las que participó y, además, consiguió 5 medallas de plata y 6 de bronce, para redondear una actuación extraordinaria y dejar muy atrás al Club Náutico Zárate, que ganó 7 y terminó en segundo lugar. Los trofeos que conquistó el CBC en pruebas individuales fueron en Single Paseo Sub 14, gracias a la victoria de Valentina Soria; en Cuatro con Clinker Sub 16, con Franco Naibert (stroke), Juan Ignacio Paredes (3), Thiago Maidana (2) y Agustín Naibert (bow); y en Doble Par Shell Sub 16 masculino, con los flamantes "egresados", Santiago Geretto y Emanuel Di Lallo, que conformaron la tripulación más veloz de las dos series con un registro de 3m53s para los 1.000 metros. Ambos, junto a Isaías Gallippi y Brandon Vivas, estarán de ahora en más en el equipo oficial dirigido por el instructor Gustavo Hereñú. El detalle de los resultados obtenidos por el Campana Boat Club en esta regata "121º Aniversario", que fue fiscalizada por la Comisión de la Regata Internacional del Tigre (CRIT), es el siguiente: PRIMEROS PUESTOS 1) Thiara Romero en Single Paseo Sub 12 femenino (serie 2/2) 2) Luciano Cruz en Single Paseo Sub 14 masculino (serie 2/5) 3) Tomás Alonso en Single Paseo Sub- 4 masculino (serie 4/5) 4) Valentina Soria en Single Paseo Sub 14 femenino (serie 1/3) 5) Franco Naibert en Single Paseo Sub 16 masculino (serie 1/4) 6) Juan Ignacio Paredes en Single Paseo Libre masculino (serie 1/3) 7) Valentina Soria en Single Paseo Libre femenino 8) Emanuel Di Lallo (stroke) y Santiago Geretto (bow) en Doble Par Shell Sub 16 masculino (serie 1/2) 9) Franco Naibert en Single Clinker Sub 16 masculino 10) Emanuel Di Lallo (stroke) y Santiago Geretto (bow) en Doble Par Shell libre masculino 11) Rosario Magnín en Single Clinker Sub 16 femenino 12) Franco Naibert (stroke), Juan Ignacio Paredes (3), Thiago Maidana (2) y Agustín Naibert (bow) en Cuatro con timonel Clinker Sub 16 masculino 13) Rosario Magnin (stroke), Valentina Soria (3), Thiara Romero (2), Abril Sosa (bow) y Juana Modarelli (timonel) en Cuatro con Clinker Libre femenino. SEGUNDOS PUESTOS 1) Ludmila D´Angelo en Single Paseo Sub 14 femenino (serie 2/3) 2) Juan Ignacio Paredes en Single Paseo Sub 16 masculino (serie 2/4) 3) Thiago Maidana en Single Paseo Sub 16 masculino (serie 4/4( 4) Rosario Magnin en Single Paseo Sub 16 femenino (serie 2/2) 5) Brandon Vivas en Single Shell Sub 16 masculino. TERCEROS PUESTOS 1) Facundo Aguirre en Single Paseo Sub 14 masculino (serie 3/5) 2) Thiara Romero en Single Paseo Sub 14 femenino (serie 1/3) 3) Agustín Naibert en Single Paseo libre masculino (serie 3/3) 4) Rosario Magnin en Single Paseo libre femenino 5) Juan Ignacio Paredes en Single Clinker Sub 16 masculino 6) Isaías Gallippi en Single Shell Sub 16 masculino OTROS RESULTADOS -Alana Montenegro fue 4º en Single Paseo Sub 14 masculino (serie 4/5) -Abril Sosa fue 4º en Single Paseo Sub 14 femenino (serie 1/3) -Agustín Naibert fue 4º en Single Paseo Sub 16 masculino (serie 2/4) -Franco Naibert fue 4º en Single Paseo Libre masculino (serie 2/3) -Thiago Maidana fue 5º en Single Paseo Libre masculino (serie 2/3)

Remo:

El Campana Boat Club se quedó con todo en su Regata Aniversario

