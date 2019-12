Fue el pasado sábado, en pruebas complementarias del Campeonato Metropolitano Sub 12 que organizó la Federación Atlética Metropolitano. Juan Martín Marquine logró su mejor marca en salto en alto y se quedó con el primer puesto. El pasado sábado se disputó el Campeonato Metropolitano Sub 12 "Abel Acevedo", en las instalaciones del Parque Olímpico, sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. La competencia de pista y campo fue organizada y fiscalizada por la Federación Atlética Metropolitana (FAM) y fue el primer evento de esta entidad en el recinto internacional. El torneo, si bien se focalizó en las competencias Sub 12, tuvo pruebas complementarias (sin premiación) para atletas de las categorías Mayores, Sub 23, Sub 20, Sub 18 (quienes conformaron una categoría única) y Sub 16. Y en ellas participaron dos atletas del Club Ciudad de Campana: Juan Martín Marquine y Bruno Godoy, ambos en categoría Mayores. Marquine llevó adelante una gran actuación en Salto en Alto: consiguió su record personal (1,91 metros) y ganó la competencia por amplio margen (Lucas de Angelis, el atleta que terminó segundo sobre siete participantes, marcó 1,75). Godoy, por su parte, compitió en 400 metros junto a otros 57 atletas y terminó en el 7º puesto con un tiempo de 51s96 (su mejor marca personal en la especialidad). Entre los de su categoría (Sub 18), el campanense quedó 3º.

JUAN MARTÍN MARQUINE Y BRUNO GODOY ASISTIERON AL PARQUE OLÍMPICO JUNTO AL ENTRENADOR DIEGO MARQUINE.



Atletismo:

Representantes del CCC compitieron en el Parque Olímpico

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar