DEBUT CON CHILE La Selección Argentina debutará en la Copa América 2020 el próximo viernes 12 de junio cuando enfrente a Chile en el partido inaugural, que se disputará en el estadio Monumental de River Plate. Esto quedó definido anoche, en el sorteo que se realizó en Cartagena, Colombia, que es el otro país organizador de este certamen. Los restantes encuentros de primera fase del combinado dirigido por Lionel Scaloni serán vs Uruguay (martes 16 de junio en Córdoba), vs Paraguay (sábado 20 en el Monumental), vs Australia (viernes 26 en el Monumental) y vs Bolivia (martes 30 en La Plata). Las otras sedes de los cotejos que se disputarán en nuestro país serán Mendoza (estadio Malvinas Argentinas) y Santiago del Estero (estadio Único, que reemplaza al Bicentenario de San Juan). En tanto, en la Zona B jugarán Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela y Qatar. Los cuatro primeros de cada hexagonal avanzarán a Cuartos de Final para conformar las llaves que determinarán los caminos hacia la final que se disputará en Colombia. PRIMERA NACIONAL Anoche, en el cierre de la 15ª y última fecha de la Zona 1, Ferro Carril Oeste venció 1-0 como visitante a Temperley y le cortó una racha de ocho partidos sin derrotas, en los que el Gasolero había cosechado seis triunfos y dos empates. Los demás resultados de esta zona fueron: Estudiantes (BA) 0-0 Belgrano, Deportivo Morón 1-3 Estudiantes (RC), Barracas Central 2-1 Nueva Chicago, Agropecuario 3-0 Guillermo Brown (PM), Platense 2-1 Atlanta, Mitre (SdE) 0-0 Independiente Rivadavia y San Martín (SJ) 1-1 Alvarado (MdP). Los clasificados a la Copa Argentina 2020 por esta zona son: 1) Atlanta, Estudiantes (RC) y Platense, 28 puntos; 4) Temperley, 25 puntos; 5) San Martín (SJ), 24 puntos; 6) Estudiantes (BA), 22 puntos; y 7) Alvarado (MdP), 20 puntos. En tanto, por la Zona 2, los clasificados son: San Martín de Tucumán, Sarmiento de Junín, Defensores de Belgrano, Deportivo Riestra, Atlético Rafaela, Instituto y Tigre, que el fin de semana disputará el partido pendiente que tiene ante Almagro. PRIMERA A FEMENINA Por la 10ª fecha de la fase regular de la Primera A del Torneo Femenino de AFA se dieron los siguientes resultados: Gimnasia (LP) 1-0 SAT, San Lorenzo 5-0 El Porvenir, Independiente 0-0 River Plate, UAI Urquiza 2-0 Platense, Estudiantes (LP) 2-4 Excursionistas, Huracán 2-4 Rosario Central, Lanús 0-1 Boca Juniors y Defensores de Belgrano 0-3 Racing Club. Con estos resultados, las principales posiciones se encuentran de la siguiente manera: 1) Boca Juniors, 28 puntos; 2) San Lorenzo, 23 puntos; 3) UAI Urquiza, 22 puntos; 4) River Plate, 20 puntos; 5) Rosario Central, 18 puntos. Hoy, en tanto, UAI Urquiza estará disputando el partido pendiente que tiene aten Villa San Carlos, equipo que marcha en la última colocación sin puntos, producto de ocho derrotas en ocho presentaciones. GANÓ LA GARRA Argentina obtuvo ayer su primera victoria en el Mundial femenino de Handball que se está disputando en Japón. Fue tras superar 34-28 a China, que sufrió su tercera caída en fila. "La Garra" tuvo como figuras a Elke Karsten (12 goles) y Luciana Mendoza (9). Las dirigidas por Eduardo "Dady" Gallardo se repusieron así de las derrotas que sufrieron en sus primeras dos presentaciones (24-20 con Japón y 35-22 con Rusia) y se mantienen con chances de clasificarse entre las tres mejores del Grupo D. Sus próximos compromisos serán frente a Suecia (este jueves) y Congo (el viernes).

