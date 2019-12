La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 05/dic/2019 Chicos y grandes disfrutaron de la jornada "Me pongo en tu lugar"







La propuesta, que contó con actividades vivenciales, juegos y deportes adaptados e inclusivos, fue organizada por el Municipio el marco del Mes de la Discapacidad. En el marco del Día Internacional de la Discapacidad, la Secretaría de Desarrollo Social y Hábitat del Municipio llevó a cabo una jornada deportiva a fin de concientizar sobre la importancia que tienen diferentes disciplinas en la inclusión. Bajo el lema "Me pongo en tu lugar", en el Parque Urbano se realizaron numerosas actividades vivenciales, juegos y deportes adaptados e inclusivos, que permitieron que personas con y sin discapacidad disfruten de una maravillosa tarde. Organizada por la Dirección de Discapacidad en conjunto con la Dirección de Deportes, la propuesta tuvo el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como concientizar sobre su situación en los distintos aspectos de la vida. Básquet adaptado, boccia, vóley sentado, futbol inclusivo, torbol, lanzamiento de bala sentado, lectura en braille y zumba adaptada, entre otros, fueron parte de las actividades que se desplegaron en el espacio público. También se practicaron actividades vivenciales, tales como, circuito de actividades cotidianas con personas con discapacidad visual; cubo rubic texturado (sin ver); reconocimiento de imágenes a través de texturas (mapa con los climas de nuestro país); bibliografía en Braille; información sobre lenguas de señas, en el que se jugó al "Qué Soy". Y se repartieron folletos con una guía para uso del lenguaje correcto en discapacidad. Además de vecinos, al evento inclusivo también se sumaron las instituciones locales Grupo Esperanza; APID y el grupo de futbol infantil "Sportiva". Durante la tarde, muchos de los chicos conocieron la nueva unidad de traslado adaptada que incorporó recientemente el Municipio. "Estamos muy contentos de llevar adelante estas propuestas inclusivas ya que permiten que generar mayor empatía y conciencia sobre las realidades que atraviesan las personas con discapacidad en la vida diaria", sostuvo la secretaria de Desarrollo Social y Hábitat, Cecilia Acciardi, sobre la actividad. Asimismo, la funcionaria remarcó que "es fundamental que los vecinos, principalmente los niños, ya que formándolos desde pequeños lograremos transformar la sociedad ya que son agentes multiplicadores". Por su parte, la directora de Discapacidad, Margara Pons, enfatizó que "los niños y jóvenes son el futuro que necesitamos formar para el cambio, para que de ahora en más no se discrimine nunca más a una persona con discapacidad". Y su par de Deportes, Gonzalo Patiño, junto al coordinador del área de Deportes para Personas con Discapacidad, Matías Lugo, afirmaron que "desde el Municipio llevamos adelante múltiples actividades inclusivas; y esta propuesta va en esa línea".





Hasta las 20 hs, estamos celebrando el Día internacional de la Discapacidad en el parque urbano #mepongoentulugar pic.twitter.com/4jBGxbDJL3 — MunicipalidadCampana (@campanagov) December 3, 2019 #Ahora en el Parque Urbano, muchas actividades por el Día Internacional de la Discapacidad! pic.twitter.com/CzLmVavRMA — MunicipalidadCampana (@campanagov) December 3, 2019

