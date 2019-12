Le roban en la Av. Mitre esperando el Chevallier

Fue el martes alrededor de las 22:30 en la parada de Santa María de Oro, a punta de pistola. Preocupante seguidilla de hechos en el barrio Dálmine viejo. "Fue todo muy rápido, y por suerte estoy bien no me pasó nada. Llegaron en moto y uno de ellos me apuntó con un arma. Es una situación que no se la deseo a nadie" señaló a La Auténtica Defensa el damnificado, un estudiante de 22 años, vecino del Dálmine viejo. Todo sucedió este martes alrededor de las 22:30 cuando esperaba el Chevallier en la parada de Av. Mitre y Santa María de Oro, donde se encuentra el local "Moto Star". Los ladrones, aparentemente de su misma edad, llegaron en moto y se llevaron un morral con una computadora portátil, un teléfono, elementos de estudio y documentación. Escaparon hacia Ruta 6. El dato de que el damnificado sea vecino del barrio Dálmine no es menor. Según un relevamiento que lleva adelante la Asociación de Vecinos de ese barrio, con el del martes por la noche sería el 6to. episodio delictivo en un mes en ese sector de Campana. "Pasamos de pedir por orden en el tránsito y el control de los ruidos molestos a denunciar que nos están entrando a nuestras casas. Últimamente, todas las semanas está pasando algo. Por las características de los robos, hacen inteligencia y entran cuando la gente no está. Pero el caso del robo en la parada de colectivos es más grave aún, porque estamos hablando de plena vía pública, en el centro de la ciudad donde pasa gente todo el tiempo, y a mano armada. Es decir: se manejan con una impunidad alarmante. ¿Qué pasaba si al ladrón se le escapaba un tiro o directamente decidía tirar?", comentó un vecino.

Esta fue la esquina donde se produjo el robo CÓMO AYUDAR A LA POLICÍA Consultadas fuentes policiales por el hecho, recordaron que un teléfono robado es un geolocalizador activo y gracias a él se puede rastrear a los ladrones con una precisión sorprendente. Para que eso sea posible, hay que habilitar al teléfono para que se permita acceder a su ubicación (en el menú principal, donde también se habilita el Wi Fi o se enciende la linterna, por ejemplo) y desde una computadora u otro teléfono, con la herramienta de Google "Encontrar tu móvil", asociada a una cuenta de Gmail, es suficiente para saber dónde está. "Lo primero, y fundamentalmente, es hacer la denuncia del hecho para poder trabajar", recordaron en la DDI. Vale aclarar que la misma herramienta permite "reproducir un sonido", de manera tal de encontrar el móvil en un espacio conocido; bloquear el dispositivo; y también borrar todos los contenidos.

Le roban en la Av. Mitre esperando el Chevallier

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar