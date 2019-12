La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 05/dic/2019 Anses Campana, nuevamente destacada como una de las mejores oficinas del país







La Unidad de Atención Integral (UDAI) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) de la ciudad resultó la mejor de Octubre al colocarse primera en su categoría a nivel nacional. Así la Udai conducida por el Dr. Raineri, volvió a colocarse dentro de las mejores luego de haber sido reconocida en Septiembre por liderar su rubro durante 5 meses consecutivos.- Esto se determinó a través de un informe que realiza ANSeS mes a mes detallando en un comunicado el funcionamiento de todas sus dependencias, evaluando diferentes aspectos, y realizando un ranking de quienes cumplen de mejor manera los objetivos, tomando como periodo todo el mes de octubre. "Estamos muy contentos con este nuevo reconocimiento, que demuestra el esfuerzo diario que hacemos todos los que integramos este gran equipo que es ANSeS. Y en particular el esfuerzo que hacen todos los agentes diariamente para resolver cientos de tramites", afirmó Raineri, satisfecho con los resultados obtenidos. Y añadió que "Cuando el Intendente me confió el manejo de tamaña institución; me coloco ante un gran desafío. En esa oportunidad hablamos de la necesidad de estar muy cerca de los vecinos, y no se equivocó. Hoy, este nuevo reconocimiento, y el que recibimos diariamente por parte de quienes tienen contacto con nosotros, demuestra que el compromiso y el empeño del personal que diariamente trabaja en ANSeS Campana está alcanzando los objetivos esperados." También en esta oportunidad se destacó a otro vecino de nuestra ciudad que integra las filas de Anses por su labor y desempeño en la Coordinación de Verificaciones III, al Sr. Gustavo Bellanger.

