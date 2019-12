La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 05/dic/2019 Jornada Anual de AViGAU







Será el lunes 9 de 17 a 21 horas. La Sra. Andrea Lescano y el Sr. Néstor García, madre y padre de la joven Micaela García, participarán de la actividad abierta a la comunidad en la que se presentará una síntesis de lo trabajado durante el primer año de ejecución del proyecto de extensión de la Universidad Nacional de Luján. El proyecto de extensión "Abordaje de la Violencia de Género desde el Ámbito Universitario" (AViGAU), dirigido por la Lic. Liliana Carrasco y el Lic. Matías Martínez Reina, docentes del Departamento de Ciencias Sociales de la UNLu, fue lanzado allá por noviembre de 2018. En el marco de la celebración del primer aniversario de AViGAU es que se realizará una jornada dirigida a docentes, estudiantes, graduados, personal no docente de la institución académica y vecinos del área de influencia del centro regional Campana. La jornada abierta a la comunidad tendrá lugar el próximo lunes 9 de diciembre en el horario de 17 a 21 horas, en el centro regional Campana de la casa de altos estudios (Vicente López y Bertolini). Además de las múltiples actividades académicas y culturales previstas para ese día, es de destacar que se contará con la participación especial de la Sra. Andrea Lescano y el Sr. Néstor García, madre y padre de Micaela García, joven victima de femicidio. En su memoria, y en un contexto de emergencia por violencias de género, es que se sancionó la ley que determina la realización de una "capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los poderes del Estado", sugiriendo además su implementación para toda institución. Para nosotros como AViGAU es muy significativo que la familia de Micaela nos acompañe en este evento. Recordemos que en enero de 2019 se sancionó la "Ley Micaela", en el marco de la lucha familiar, y organizada, tras el femicidio de la joven. Víctima no solo de un varón extremadamente violento, sino también de las instituciones que no garantizaron su protección, dejando en libertad a quien tenía altas probabilidades de cometer un delito basado en la misoginia, el odio hacia las mujeres. En ese marco, recientemente finalizamos capacitación dirigida al personal docente de nuestra universidad. La misma tuvo una duración de cuatro meses y estuvo a cargo de la Lic. Liliana Carrasco y el Lic. Aníbal Muzzín, especialistas en la temática", señaló Matías Martínez Reina.





