La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 05/dic/2019 El Rincón de Aléthea:

Telarañas

Por Angela Monsalvo













"Doña Araña salió a pasear, hizo un hilo y se puso a trepar, vino el viento y la hizo bailar, vino la tormenta y la hizo bajar, luego salió el sol y volvió a trepar." --Canciones Infantiles. Últimamente el pensamiento positivo sobre las arañas se ha extendido.Tradicionalmente fueron menospreciadas por la prensa y por las películas de terror. Un grupo de biólogos moleculares en EE.UU., ha duplicado un gen que se encuentra en el ADN de una araña. El gen está encargado de producir una proteína especial que es la que forma su tela fuerte y resistente. Las arañas componen el orden más grande del reino animal. De los pocos fósiles que existen, sabemos que los primeros ancestros de los arácnidos estaban en la Tierra durante el Período Devónico, hace más de 350 millones de años. La seda de estos arácnidos debe algunas de sus asombrosas propiedades a un revestimiento líquido. Ésto ayuda a preservar la estructura de la telaraña y, al mismo tiempo, contribuye a tensar los hilos. Las telas de araña pueden provocar reacciones opuestas. En ocasiones, sus hilos pegajosos nos causan repugnancia, como cuando descubrimos grandes nidos de polvo en las esquinas de una habitación o cuándo se nos quedan enganchados al tocarlos. En otras, en cambio, la estética de una telaraña circular perfectamente tensada puede resultar cautivadora. Así ocurre cuando las vemos cubiertas de rocío o cuándo despliegan un iridiscente juego de colores. El hilo de seda es fuerte como el acero, pero al mismo tiempo, es muy flexible, biodegradable y también biocompatible. Las propiedades de las telas de araña son variadas y sus potenciales aplicaciones promisorias. Se contempla la posibilidad de utilizarla en la fabricación de redes, prendas de vestir -entre las que se incluyen piezas resistentes a las balas-, cuerdas, instrumentos musicales e incluiría en las fibras de vidrio en los sensores ópticos. El campo médico no es una excepción. Hay laboratorios en importantes universidades y centros de salud dedicados a explorar las aplicaciones de la tela de araña en aspectos relacionados con la salud. Se están haciendo experimentos con el uso de este material en implantes cerebrales, suturas, reparaciones óseas, regeneración de cartílagos e injertos de piel, áreas en las que se utiliza la seda de gusano. En la Universidad Médica de Hanover, Alemania, la utilizaron para reparar tendones y nervios. Las fibras nerviosas van creciendo juntas a través de cientos de hilos de araña que se colocan dentro de las venas de un cerdo. En muchas culturas, quiénes trabajan en el campo utilizan las telas de araña para sanar las heridas. Es una práctica documentada desde hace muchos años. ¿La razón?. Las propiedades antibacterianas que tiene, además de poseer grandes cantidades de vitamina K (utilizada en el cuerpo para coagular la sangre), además, estimula el sistema inmunitario. También tiene nitrato de potasio, que ayuda en la prevención del crecimiento de hongos y bacterias. El Equipo del Laboratorio de Arañas de la Universidad de Nottingham, en Inglaterra, desarrolló una técnica para producir tela arácnida en antibióticos. La técnica permite que el medicamento se libere en la medida en que el cuerpo lo necesita. Y como la tela es biodegradable, no le causa ningún daño a las células, y lo más importante, no hay que remover nada una vez que el antibiótico se termina.

