Efemérides del día de la fecha: 5 de Diciembre

DÍA DEL CICLISTA En este día se conmemora al ciclista mendocino Remigio Saavedra por repetir su hazaña de unir Mendoza con Buenos Aires sin dejar de pedalear a los 70 años. Nacido el 1 de octubre del año 1911 en Godoy Cruz, Remigio comenzó en el ciclismo a los 14 años siguiendo los pasos de su hermano mayor, Cosme Saavedra; en su primera carrera triunfó aventajando por mucho a los rivales y a los 15 años se quedó con el récord sudamericano de las 3 horas. Luego de triunfar en varias carreras y conseguir su primera victoria internacional en Chile, corrió las pruebas de Seis Días en el Luna Park ganando en el año 1939 con su compañero de equipo Camille Dekuysser y, más tarde, en el año 1943 y 1945 junto al entrerriano Mario Mathieu. Justamente en el año 1943 se propuso una meta ambiciosa y extraordinaria para ese entonces: pedalear desde Mendoza a Buenos Aires y superar el tiempo del convoy ferroviario "El Cuyano", el más veloz de la época; cosa que logró con un tiempo en 17 horas, 55 minutos y 33 segundos, una verdadera proeza que repitió en el año 1981 en 18 horas y 45 minutos. A diferencia de la vez anterior, ésta era a beneficio de la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC); al llegar al Velódromo de Palermo se bajó de la "Pinarello" y dijo: "les pido perdón por haber llegado un poco tarde […] Por momentos me acalambré y tuvo que bajarme para que me masajearan, pero no podía achicarme con tanta gente alentándome." Concluyó su carrera con 200 victorias en pista y 100 en ruta. Falleció el 5 de julio del año 1998. FALLECE NELSON MANDELA Nelson Rolihlahla Mandela nació el 18 de julio del año 1918 en Mvezo, Sudáfrica. Hijo del jefe del clan Madiba, pasó su infancia escuchando las historias de sus ancestros en las guerras de resistencia soñando con poder contribuir a la causa. En la escuela primaria fue nombrado Nelson por la maestra Mdingane, ya que, para poder ir a la escuela los niños debían tener nombres "cristianos". En el año 1939 empezó a estudiar en la Universidad de Fort Hare Licenciatura en Artes, carrera que suspendió temporalmente, pues había sido expulsado por haber participado de una protesta estudiantil. Ante esto su primo, el jefe Jongintaba, responsable de él después del fallecimiento de su padre, le advirtió que si no volvía a la universidad se iba a tener que casar con su prima Justice; totalmente en desacuerdo con la futura unión, los dos jóvenes escaparon a Johannesburgo. Una vez allí comenzó a estudiar abogacía en la Universidad de Witwatersrand, lugar en el que se graduó en el año 1942. En 1944 se unió al Congreso Nacional Africano, un movimiento que luchaba contra la discriminación y explotación que sufrían a diario los sudafricanos negros, y creó la Liga Juvenil. La llegada al poder del Partido Nacional en 1948, significó la institucionalización del apartheid ("desarrollo separado de cada raza en la zona geográfica que le es asignada"); así, se prepararon espacios especiales para "blancos" y "negros." En 1952 fue elegido voluntario nacional de la campaña Defiance, un movimiento masivo de desobediencia civil contra las leyes injustas, en el que se involucró activamente exigiendo la igualdad de derechos. Fue por esto que el gobierno le prohibió asistir por 6 meses a reuniones públicas y hablar con más de una persona. En 1955 promovió la aprobación de la Carta de Libertad, un documento redactado en la clandestinidad, que aspiraba a la conformación de un Estado multirracial, igualitario y democrático. En 1961 realizó un viaje al extranjero para recibir entrenamiento militar, recaudar fondos y difundir la causa sudafricana. Al año siguiente regresó a Sudáfrica, donde inmediatamente fue arrestado y condenado a 5 años de prisión. En 1964 fue condenado a cadena perpetua, permaneciendo 27 años en prisión. Su liberación llegó recién en el año 1994, año determinante para Mandela porque votó por primera vez y fue electo Presidente. Falleció en el año 2013, a los 95 años, en Johannesburgo. RACING TRICAMPEÓN Un día como hoy en el año 1951, Racing se convertía en el primer tricampeón del fútbol profesional. El plantel dirigido por Guillermo Stábile había roto una larga sequía sin títulos en el Torneo de Primera División del año 1949; en aquel entonces las indiscutibles figuras eran Norberto "Tucho" Méndez, Ezra Sued, Llamil Simes y Rubén Bravo, jugadores que se lucieron con un impecable juego en constantes goleadas a lo largo del campeonato. El partido que definió el título fue ante Boca; lo que parecía ser un triunfo seguro para los "xeneizes" terminó esfumándose cuando Bravo y "Tucho" Méndez se hicieron con la pelota y fusilaron el arco de Claudio Vacca; "La Academia" gritaba campeón a solo 3 fechas de finalizar el torneo. Al año siguiente, el impenetrable equipo incorporó a un goleador nato al plantel, Mario Boyé, jugador que agilizó y afianzó el poderío de los de Avellaneda; con un comienzo poco favorable y algunos tropezones el equipo salió campeón luego de ser derrotado 3 a 0 ante Banfield. En el año 1951, "los albicelestes" tuvieron un torneo difícil en el que "El Taladro" se mostraba invencible y le pisaba los talones en cada fecha. Al final, ambos equipos finalizaron el torneo con la misma cantidad de puntos por lo que para definir al campeón debieron jugar dos partidos para desempatar: el primero fue en el "Viejo Gasómetro" y terminó 0 a 0 mientras que el segundo fue en "El Palacio Ducó" y, gracias al golazo de "El Atómico" Boyé, el título fue para "La Academia": "tenía necesidad de un gol así. Además, tenía la certeza de hacerlo. Yo sé que cuando las cosas parecen andar peor, se enderezan de pronto" dijo en aquella ocasión Boyé.

